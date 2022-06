Just Cause: Square Enix arbeitet an neuem Ableger der Reihe

Über dreieinhalb Jahre ist Just Cause 4 (im Test, Note: 8.0) mittlerweile alt. Seitdem gab es vom Publisher Square Enix keine Infos zu einem neuen Ableger, das hat sich durch einen neuen Finanzbericht nun geändert. In diesem führt Yosuke Matsuda, President und Representative Director, Folgendes aus:

Wir haben unsere Studio- und Spiele-Portfolios [vor dem Verkauf einiger Marken an die Embracer Group] unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass wir unser Angebot an Online-Titeln für den nordamerikanischen und europäischen Markt vergrößern wollen. Wir wollen uns darauf konzentrieren, neue Spiele zu entwickeln, die zu dieser Strategie passen und neue Marken zum Erfolg führen. Die Rechte an Just Cause bleiben weiterhin in unserem Besitz und wir arbeiten geraden an einem neuen Titel der Reihe.