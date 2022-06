Near-Mage: Prolog zum kostenlosen Download verfügbar

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Das rumänische Indie-Studio Stuck In Attic, das mit seinem Erstlingswerk Gibbous - A Cthulhu Adventure (zum Spiele-Check) aus dem Jahr 2019 bereits bewiesen hat, dass es charmante Point-and-Click-Adventures produzieren kann, hat heute in einem Update bei Kickstarter den Prolog zu seinem kommenden Abenteuer Near-Mage kostenlos zum Download freigegeben. Im letzten Jahr wurde die Crowdfunding-Kampagne zum Spiel mit einer Summe von über 125.000 Euro äußerst erfolgreich beendet.

Der Prolog gewährt euch einen Einblick in die ersten 30 bis 45 Minuten des Spiels. Darin steuert ihr Illy, die zu Beginn ihr Elternhaus verlässt, um zu ihrer Tante nach Transsilvanien zu reisen. Dort angekommen dürft ihr den Ort untersuchen, ein paar wenige leichte Rätsel lösen, einige Charaktere kennenlernen und etwas von der Atmosphäre des späteren Spiels erleben. Er endet mit dem Einschreiben in der Magier-Akademie, so dass ihr leider noch keine Zaubersprüche ausprobieren könnt.

Der Download wiegt etwas über 1 Gigabyte und ist derzeit nur für PC verfügbar. Er beinhaltet englische Texte, die Sprachausgabe fehlt noch. Das fertige Spiel soll 2023 für PC, MacOS, Linux und Konsolen erscheinen und wird auch deutsche Texte beinhalten.