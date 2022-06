Teaser Um sehr aktuelle Themen – etwa ein Print-Making-of – geht's im diesmaligen Mai-Editorial (sic) – auch wenn sich der eine oder andere Bezug zu GamersGlobal erst auf den zweiten Blick offenbaren könnte.

Was man in diesen Tagen nicht alles lernen kann: Eine Steuersenkung für Benzin in Höhe von 35,2 Cent führt zu einer realen Preisreduktion von geschätzt ungefähr minus 14,8 Cent (also zu einem Delta von 50 Cent), weil die Mineralölkonzerne a) die Entlastung eh nicht vollständig weitergeben, das wäre ja verrückt, b) kurz vor der "Entlastung" noch mal die Preise angehoben haben, c) seit drei Monaten die Endkundenpreise stärker angehoben haben als es die Rohölpreise rechtfertigen, weil "es ist ja Krieg", d) man kurz vor dem Pfingstwochenende selbstverständlich und wie immer was draufschlägt, die Leute zahlen's ja, sonst wird's nichts mit dem Urlaub. Ich schreibe dies ohne eigene akute Betroffenheit, ich habe das letzte Mal Anfang Mai meinen Opel getankt. Oder war es Ende April?



Na gut, fahren wir eben mit der Bahn! Das 9-Euro-Ticket ist da, und auch da schreibe ich ohne akute Betroffenheit, mein letztes Regionalticket war vom Münchner Flughafen zum Ostbahnhof per S-Bahn und kostete 12,70 Euro für die halbe Stunde Fahrt. Einfache Strecke! Wäre ich ein paar Tage später gefahren, hätte ich 3,70 sparen können, das macht den Kohl auch nicht mehr fett.



Was das mit GamersGlobal oder Computerspielen zu tun hat? Das erfahren Premium-Userinnen und Premium-Nutzer nach der nun gleich stattfindenden 5-Euro-Ticketkontrolle. Außerdem gibt es heute einen sehr langen Exkurs zum Thema Blattmachen. Also was zu Print.

Aber generell: Für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren? Super! Diverse Zeitungen und Online-Magazine haben versucht, durch Befragungen herauszufinden, wer denn nun das Ticket nutzt, ob es neue Fahrgäste in den ÖPV gebracht hat. Antwort 1: Vorrangig die, die eh eh schon bahnfahren. Antwort 2: Ja, auch das. Faktisch waren viele Züge voll, also noch voller als sonst. Wie sich nun zur Überraschung weniger herauszustellen ...