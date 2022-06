Welcher Bartle-Typ seid ihr?

Teaser Spielertypen lassen sich nach Genre-Vorlieben und allerlei anderen Gesichtspunkten unterscheiden. Hier soll es um die Motivationskategorien Achiever,Explorer, Socializer und Killer gehen.

Der Forscher Richard Bartle prägte die bekannteste Gamer-Typologie. Sein Fragenkatalog zielte dabei auf die Einteilung von Spielern von Online-Rollenspielen (noch zu Multi-User-Dungeon-Zeiten) nach der am stärksten ausgeprägten Motivation. Er etablierte dafür die Typen Achiever, Explorer Socializer und Killer.

Welchem Spieler-Typ nach Bartle würdet ihr euch am ehesten zuordnen? Wenn ihr euch unsicher fühlt, macht doch einfach selbst kurz den Bartle-Test.

Durch den kommenden Feiertag habt ihr diesmal bis zum Dienstag um 09:00 Uhr Zeit, um eure Stimme abzugeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild.