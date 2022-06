Spieleveteranen-Podcast #271: Off-Topic 06/2022

Flitzende Igel & Serien-Breitseite

Teaser Einmal mehr haben Heinrich Lenhardt und Jörg Langer Unterhaltsames jenseits des Spielekosmos gewürdigt. Besonders umfangreich ist in dieser Off-Topic-Runde das Serien-Ressort aufgestellt.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Jörg und Heinrich sind heil und erholt aus ihrem jeweiligen Urlaub zurückgekehrt. Mit welchen Spielen sie sich in der Zwischenzeit beschäftigt haben und was sich in der Branche tat, erfahrt ihr im ersten Segment. Danach geht es dann um alles außer Spiele, denn es ist Off-Topic-Zeit. Der eine Veteran las mit Genuss Müll und weiß die Feinheiten der Sonic-Filme zu schätzen, während der andere beim Anblick von Halle Berry seinen Augen nicht traute. Besonders groß ist die Ausbeute diesmal im Serien-Ressort: Der Auftakt der 4. Staffel von Stranger Things wird ebenso gewürdigt wie die jüngste Star Trek-Serie und eine erfrischend andere Postapokalypse.

Folge 23-2022 (#271) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:40:47 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:49:34 Spieleveteranen Off-Topic

0:52:01 Film-Ressort: Sonic the Hedgehog 2 , Old , Bruised , Moonfall .

, , , . 1:04:02 Buch-Ressort: Müll von Wolf Haas , Ich und Kaminski von Daniel Kehlmann .

von , von . 1:07:38 Musik-Ressort: We von Arcade Fire , A Bit of Previous von Belle and Sebastian , Diamond Star Halos von Def Leppard .

, A Bit of Previous von , Diamond Star Halos von . 1:10:01 Serien-Ressort: Stranger Things (4. Staffel), Tokyo Vice, Star Trek: Strange New Worlds, Station Eleven.