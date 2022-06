PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis zum 10. Juni (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

True Fear: Forsaken Souls Part 2

Ein geschichtsträchtiges und mysteriöses Horror-Escape-Game. Das Original gilt als eines der fesselndsten Escape Games, das es jemals gab. Dabei wurde es besonders für seine Story und die unheimliche Atmosphäre gelobt.

Disc Room

Xbox Game Pass – Wir schreiben das Jahr 2089 und eine riesige Scheibe ist in der Umlaufbahn des Jupiters erschienen. Schlüpfe in Deinen übergroßen Raumanzug und erkunde als mutige*r Wissenschaftler*in dieses weitläufige intergalaktische Schlachtschiff. Habe keine Angst vor dem Tod, denn dein nächster Lauf ist nur einen Knopfdruck entfernt.

Spacelines from the Far Out

Xbox Game Pass – Ein “roguelike”-ähnliches Koop-Management-Spiel, das von Fluggesellschaften im Weltraum handelt. Schaltet neue Raumschiffe, Upgrades und Charaktere frei, meistert zufällig generierte Herausforderungen und befahrt die beliebtesten Reiserouten, die von einem Flair der 60er-Jahre umgeben sind. Spacelines from the Far Out ist pünktlich zum Release im Xbox Game Pass erhältlich.

SpellForce III Reforced

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Eine einzigartige Mischung aus epischer RPG-Story und leicht nutzbaren Echtzeit-Strategie-Elementen. Sowohl für Fans als auch Neueinsteiger*innen bietet SpellForce ein fesselndes Spielerlebnis.

Super Impossible Road

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der geistige Nachfolger von Impossible Road ist zurück und er ist wilder als je zuvor. Mit brandneuen Modi, lokalem 120 FPS-Multiplayer-Modus und vielem mehr! Mach Dich auf die Socken und stürze Dich in das schnellste, verrückteste und spektakulärste Rennspiel, das Du je gespielt hast.

Spacewing War

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Tauche ein, in ein Retro-Shoot’em-up-Erlebnis voller raffinierter Wendungen und Geheimnisse! Invasor*innen vom Planeten Mavros sind auf der Erde gelandet, um sie als ihre neue Heimat zu beanspruchen und es liegt an Dir, sie aufzuhalten. Spacewing War ist ein seitlich scrollender Shoot ’em up, der von Klassikern des Handheld-Genres inspiriert ist.

Square Keeper

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Puzzlespiel, das auf einem Kartensystem basiert. Dir geben Karten die Möglichkeit, verschiedene Aktionen auszuführen, wie z. B. ein Schwert zu schwingen, mit einem Bogen zu schießen oder einfach zu laufen. Besiege Deine Feinde und überlege Dir jeden Schritt genau, um weiterzukommen.

Nummels

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Platformer, bei dem Du der*die Klügste in einem Land voller Idiot*innen bist. Die Nummels sind sehr dumm, aber auch sehr berechenbar. Wenn Du ihnen eine Leiter vor die Nase stellst, klettern sie darauf. Wenn Du ihnen eine Bombe in den Weg legst, werden sie sie aufheben. Gut, dass Du nur einen von ihnen zum Ausgang bringen musst, um das Level zu meistern.

The Quarry

Optimiert für Xbox Series X|S – Als die Sonne am letzten Tag des Sommercamps untergeht, schmeißen die Betreuer*innen von Hackett’s Quarry eine Party. Keine Kinder, keine Erwachsenen und keine Regeln. Doch die Dinge nehmen schnell eine schlimme Wendung. Gejagt von blutüberströmten Einheimischen und etwas weitaus Unheimlicherem, wird die Teenager Party zu einer Nacht des Grauens.

Freshly Frosted

Stelle Förderbänder auf und löse Rätsel in der bezauberndsten Donut-Fabrik der Welt – zahlreiche dramatische Donut-Dilemma warten auf Dich. Mit jeder Menge Mechanismen, von Spaltern bis hin zu Schiebern, Fusionen, Zufallsgeneratoren, Teleportern und mehr puzzelst Du Dich durch die süße Welt von Freshly Frosted.

Pro Gymnast Simulator

Dieses physikbasierte Spiel vermittelt den Nervenkitzel des professionellen Turnens. Du kontrollierst jede Bewegung Deiner Athlet*innen ganz genau. Mit viel Geschick und Präzision bringst Du Deine Turner*innen aufs Siegertreppchen.

Urban Flow

Urban Flow ist ein Spiel über die subtile Schönheit der Straßen einer Stadt, auf denen sich die Autos in perfekter Harmonie bewegen. Aber diese Ordnung kommt nicht von alleine. Die Stadt braucht Dich, um die Ampeln zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Das bedeutet: keine Unfälle, keine Staus. Der Puls der Stadt geht weiter – solange Du konzentriert bleibst.