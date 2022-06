PM: Devolver Digital kündigt ‚Devolver Marketing Countdown to Marketing‘ für den 9. Juni an (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Devolver Digital kündigt ‚Devolver Marketing Countdown to Marketing‘ für den 9. Juni an

– Offizielle Marketing-Show verspricht mehr, als möglicherweise gehalten werden kann –

Während die Branche weiterhin mit einer Reihe von abgesagten Videospielkonferenzen zu kämpfen hat, ist Devolver Digital mutig in die Bresche gesprungen, um diese Lücke mit einem ungefilterten Marketingangriff zu füllen – am 9. Juni um 23:59 Uhr MESZ gibt es live auf Twitch.tv/Twitchgaming die volle Devolver-Dröhnung. Der ‚Devolver Marketing Countdown to Marketing‚ fokussiert sich auf die 30 glorreichen Countdown-Minuten vor einem typisch antiklimaktischen großen Sommer-Showcase und rückt diese gekonnt ins Rampenlicht.

Auf der Grundlage umfangreicher Verbraucherstudien und Fokustests haben die Devolver-Wissenschaftler herausgefunden, dass der Countdown vor einem Showcase der Zeitpunkt ist, an dem die Hoffnungen des Publikums am größten sind – bevor dann die unvermeidliche Enttäuschung einsetzt. Devolver hat sich vorgenommen, dieses ungenutzte Potenzial vor der Show mit dem größten Countdown, den die Branche je gesehen hat, zu nutzen. Aber zu welchem Preis?

Spieler und Spielerinnen können zusammen mit den gespannten Massen auf mindestens vier Videospielankündigungen im heiß erwarteten Countdown freuen. Marketing einfach so wichtig.