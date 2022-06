Teaser Für diesen Meilenstein finden Jörg, Hagen und Dennis zu Beginn für etwas Feierstimmung zusammen, doch darüber vergessen wir nicht die State of Play und Neues aus Night City.

Das Titelbild dieses Formats entspricht an diesem schönen Freitag noch mehr der Realität als sonst, denn um die einhundertfünfzigste Folge des Wochenschluss-Podcasts zu begehen, treffen in dieser Ausgabe (zeitweise) Dennis, Jörg und Hagen akustisch aufeinander. Zu dritt gibt es lauschige Erinnerungen, Vorfreude auf das Grillfest und mit den dynamischen Duo Den-Hag einen Abstecher in den State of Play, gefolgt von einem Besuch in Night City.

Die Timecodes dieser Folge: