Sega kündigt Mega Drive Mini 2 an

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sega will am 27.10.2022 in Japan das Mega Drive Mini 2 auf den Markt bringen. Wie schon beim Vorgänger lag der Release der Mini-Konsole im "Land der aufgehenden Sonne" fast einen Monat vor dem in unseren Breitengraden. Zum aktuellen Europa-Release ist uns aber noch nichts bekannt.

Im Folgenden listen wir euch die uns bereits bekannten Titel, die die kleine Konsole beinhalten soll auf. Insgesamt sollen 50 Titel aufgespielt werden, unter denen sich auch Mega-CD-Spiele befinden.

Cartridge-Titel

SEGA-Mega-CD-Titel

Ob die Konsole selbst oder die finale Spieleliste ähnlich abschneidet, wie im Gamescom 2019 Bericht über die erste Mega-Drive-Mini-Konsole von Benjamin Braun, bleibt abzuwarten. Die Preise auf der Japanischen Sega-Seite sind mit 9.980 Yen (ohne Steuern) 10.978 Yen (inklusive Steuern) angegeben. Letzteres entspricht derzeit umgerechnet ungefähr 78 Euro.

Zum Schluss binden wir euch unten noch den japanischen Trailer ein, der einige Gameplay-Szenen der Mini-Konsole zeigt.