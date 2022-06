PM: FINAL FANTASY XVI erscheint 2023 - plus Charakterprofile enthüllt! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Moment, auf den ihr alle so geduldig gewartet habt, ist gekommen: Hier sind neue Einblicke in FINAL FANTASY XVI!

Der neue Trailer “Dominanz” präsentiert die intensiven, aufregenden Kämpfe und spektakulären Zusammenstöße der Esper, die euch in diesem epischen neuen Spiel erwarten. Natürlich wird es dem Gebotenen keinesfalls gerecht, nur darüber zu sprechen – werft stattdessen einen Blick auf den beeindruckenden Trailer:

Eure nächste Frage wird vermutlich sein: Wann können wir das spielen? Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass FINAL FANTASY XVI weltweit im Sommer 2023 für PS5 erscheinen wird!

Die Esper in der Welt von FINAL FANTASY XVI sind mächtige und tödliche Kreaturen, die in den sogenannten Domini leben - ausgewählten Frauen oder Männern, die mit der Fähigkeit gesegnet sind, diese gefürchteten Kräfte herbeizurufen.

Zuvor haben wir euch bereits Clive Rosfield vorgestellt – erstgeborener Sohn des Erzherzogs von Rosaria und Meister im Schwertkampf, der zum Ersten Schild von Rosaria ernannt und damit beauftragt wurde seinen kleinen Bruder Joshua zu beschützen – den Dominus des Phönix.

Heute stellen wir zwei ebenso faszinierende Charaktere vor: Hugo Kupka und Benedikta Harman.

Der kometenhafte Aufstieg des Wirtschaftsberaters Hugo Kupka kam plötzlich, wenn auch nicht unerwartet.

Einst ein namenloser Fußsoldat in der Republikanischen Armee, brachte ihn das Erwachen als Dominus des Esper Titan in die erste Reihe des dhalmekianischen Politikgeschehens.

Hier nutzte er seine neu gewonnene Position als mächtigster Mann der Republik, um Einfluss auf die Armee und Politik der Nation zu nehmen - und häufte dabei ein persönliches Vermögen an.

Man sagt zwar, dass ein Mann, der alles hat, nichts begehrt, doch Benedikta Harman lehrt ihm, dass Geld und Macht nicht die einzigen Dinge sind, die die Welt zu bieten hat.

Dem Sturm der Jugend kaltherzig und rücksichtslos entwachsen, nutzt Benedikta Harman - Dominus des Esper Garuda, Wächter des Windes – ihr Talent für Schwertkampf und Täuschung für den Oberbefehl über Waloed's Elite-Beobachter.

Während einer Mission, auf der Suche nach dem flüchtigen zweiten Esper des Feuers, trifft sie zufällig auf den gleichgesinnten Clive und wird gezwungen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Als nächstes erhaschen wir einen Blick auf das Reich von Valisthea – und auf einige der wunderschönen Umgebungen in FINAL FANTASY XVI.

Wir möchten euch das talentierte, hart arbeitende Entwicklerteam vorstellen. Es ist eine beeindruckende Liste von Entwicklern mit einer bemerkenswerten Historie, wie ihr sicher zustimmen werdet:

Producer - Naoki Yoshida (FINAL FANTASY XIV Online, DRAGON QUEST X, DRAGON QUEST: Monster Battle Road)

Main Director - Hiroshi Takai (FINAL FANTASY V, SaGa Frontier, THE LAST REMNANT)

Creative Director & Original Screenplay - Kazutoyo Maehiro (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, THE LAST REMNANT)

Localization Director - Michael-Christopher Koji Fox (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY VII Dirge of Cerberus)

Art Director - Hiroshi Minagawa (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY TACTICS)

Combat Director - Ryota Suzuki (DEVIL MAY CRY 5, Dragon’s Dogma and MARVEL VS. CAPCOM 2 (All published by CAPCOM))

Character Design - Kazuya Takahashi (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY X)

Composer - Masayoshi Soken (FINAL FANTASY XIV Online, Nanashi no Game series, Mario Hoops 3-on-3 (Published by Nintendo))

Zu guter Letzt teilen Producer Naoki Yoshida und Director Hiroshi Takai ihre eigenen Updates zum Spiel:

“Der neuste Trailer gibt Spieler:innen ein Bild davon, was sie vom Gameplay erwarten können. Genau genommen, hochexplosive Kämpfe, in denen unser Protagonist Clive Rosfield den zahlreichen Esper (Beschwörungen) ein ganzes Arsenal an einzigarten Attacken entgegensetzt. Ganz zu schweigen von den epischen Zusammenstößen der Esper untereinander, die euch unmittelbar in das Herz des Geschehens eintauchen lassen.

“Das Team unter der Leitung von Hiroshi Takai ist in die letzte Phase der Entwicklung eingetreten und konzentriert sich auf das Polishing - während es weiter auf die Veröffentlichung zusteuert. Mit der Stärke der PlayStation 5 Konsole im Rücken möchten wir euch auf eine nahtlose, storygetriebene und rasante Fahrt mitnehmen, die selbst mit der aufregendsten Achterbahn mithalten kann.

Also, alles anschnallen. Es dauert nicht mehr lange.”

“In unserem aktuellen Trailer stellen wir euch mehrere neue Esper vor und geben euch einen tiefen Einblick in das actiongeladene Kampfsystem und die Freiheiten, die es dem Spieler:innen bietet.

“Was den Entwicklungsprozess angeht, kann ich verkünden, dass das Spiel von Anfang bis Ende spielbar ist; nichtsdestotrotz haben wir mit Optimierung und Feinschliff bis zur Ziellinie noch einen Berg an Aufgaben zu meistern.

Folgt uns weiterhin. Wir geben unser Bestes, euch bis zum nächsten Update nicht zu lange warten zu lassen!”

Wir hoffen, ihr habt diesen frischen Ausblick auf FINAL FANTASY XVI genossen und seht dem Moment, wenn ihr es 2023 selbst ausprobieren könnt, mit freudiger Erwartung entgegen. Wir werden in Zukunft sicherlich noch mehr über das Spiel berichten, also vergewissert euch, dass ihr FINAL FANTASY XVI auf Social Media folgt, um die großen Neuigkeiten als Erste zu erfahren: