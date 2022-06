PM: Days of Play: Diese geheimen Perlen sind reduziert! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ist eure PlayStation Bibliothek mit den größten Blockbustern gefüllt und ihr seid auf der Suche nach einem neuen Spiel, das dank der Days of Play einen tollen Rabatt bekommt? Dann schaut euch die fantastischen Games aus diesem Artikel an, die alle einen Platz im Rampenlicht verdient haben. Ihr könnt einen Ausflug nach Tokio machen, schwimmen gehen oder für die Mafia arbeiten – es liegt ganz bei euch!

Die Entwickler von PlatinumGames, die ihr vielleicht von NieR:Automata oder Bayonetta kennt, bringen euch mit Babylon’s Fall erneut ein actionreiches RPG auf die Konsole. Dabei spielt ihr einen Wächter, der den großen Turm voller Schätze nach dem Fall von Babylon beschützen soll. Das war eigentlich gar nicht euer Plan – doch als Teil eines makaberen Experiments wurde euch ein Gideon-Sarg eingepflanzt, der übermenschliche Kräfte verleiht. Viele überleben diese Tortur nicht, ihr aber schon. Also ist es ab sofort eure Aufgabe, das Wächter zu agieren. Mit verschiedenen Waffen und Ausrüstungsgegenständen habt ihr eine Chance, das Innere des Turms zu beschützen. Das könnt ihr allein tun oder euch drei andere Spieler zur Seite holen.

BABYLON’S FALL [PS4 & PS5]

€69,99 -> €45,49 | Aktion gültig bis 8.6..2022

Willkommen im Reaper’s Game! Kaum gestorben, bekommt ihr in einem Spiel um Leben und Tod eine zweite Chance. Doch nur, wenn ihr das Spiel der Reaper gewinnt. Und das ist gar nicht so einfach! Mit übernatürlichen Kräften versucht ihr, viele kleine Rätsel zu lösen, die in Shibuya auf euch warten. Manchmal müssen Passanten befragt und ihre Gedanken gelesen werden, an anderer Stelle sucht ihr bestimmte Orte oder Personen. Nicht zu vergessen sind die actionreichen Kämpfe, die ihr gegen Kreaturen und andere Teams bestreitet. Wenn ihr die Aufgaben schnell und korrekt erfüllt, könnt ihr das Spiel der Reaper gewinnen und habt am Ende einen Wunsch frei. So heißt es zumindest …

NEO: The World Ends with You

€59,99 -> €29,99 | Aktion gültig bis 8.6..2022

Mit dieser versteckten Perle der Days of Play begeben wir uns nach Tokio ins Akihabara Viertel. Dort übernehmt ihr die Rolle von Akiba, der den lieben langen Tag auf der faulen Haut liegt und Videospiele zockt. Lust auf Arbeit hat er eher weniger, denn so ist das Leben durchaus bequem. Doch plötzlich steht seine Welt kopf und fast alle Menschen sind in einer Zeitschleife gefangen. Akiba ist einer der Wenigen, die nicht jeden Tag bei null starten. Also liegt es nun an ihm und ein paar Fremden, sich in diesem RPG durch die Welt zu schlagen und die Zeitschleife zu durchbrechen. Neben adrenalingeladenen Kämpfen erlebt ihr das knallig bunte Japan, eingehüllt in eine spannende Story.

Akiba’s Beat

€19,99 -> €4,99 | Aktion gültig bis 8.6..2022

Einen Tatort für die Polizei zu reinigen kann ja jeder! Euer Job ist es hingegen, die blutigen “Unfälle” der Mafia zu beseitigen! Ein ziemlich schmutziger Job, der aber vermutlich ganz gut entlohnt wird. Ihr müsst dabei nicht nur dafür sorgen, dass die Leichen verschwinden: Boden und Wände müssen nach eurem Einsatz auch wieder glänzen. Dabei solltet ihr euch nicht von der Polizei erwischt werden, denn die schnüffeln meist auch ganz schnell am Ort des Geschehens herum. Wenn ihr das Tatortreinigen gut drauf habt, wird es Zeit für einen der vielen Spielmodi! Ob ihr das Ganze wohl auch betrunken hinbekommt? Oder versucht doch mal, die versteckten Levels zu finden, während ihr Serial Cleaner in Schwarz-Weiß spielt!

Serial Cleaner + Official Soundtrack Bundle

€19,99 -> €2,99 | Aktion gültig bis 8.6..2022

Auf ins kühle Nass! Nachdem eure Rettungskapsel im Meer landet, müsst ihr recht schnell ums Überleben kämpfen. Sammelt im Meer etwas Essbares, sucht euch Ausrüstung und versucht, aus gefundenen Rohstoffen hilfreiche Items herzustellen. Am Anfang könnt ihr nur wenige Meter tauchen, doch mit der Zeit eröffnet sich euch die wundervolle Unterwasserwelt von Subnautica. Doch lasst euch von der Schönheit des Meeres nicht trügen: Es warten auch ziemlich viele Gefahren auf dem Weg zum Meeresgrund. Zum Glück findet ihr bei euren Tauchgängen immer mehr seltene Materialien, um eure Basis weiter auszubauen. Denn so manches Geheimnis liegt tief unten in der Dunkelheit versteckt.

Subnautica

€29,99 -> €14,99 | Aktion gültig bis 8.6..2022