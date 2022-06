State of Play Juni 2022: Alle PSVR2-Ankündigungen

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Über 20 Titel sollen zum Launch für die PSVR2 bereitstehen, so hieß es in einem jüngsten Geschäftsbericht von Sony. Einige davon wurden beim neuen State of Play-Showcase vorgestellt, der gestern hierzulande zu später Stunde ausgestrahlt wurde. Wir fassen euch hier alle Spiele-Neuigkeiten für die kommende Konsolen-VR-Hardware zusammen:

Capcom kündigte bei der Präsentation nicht nur das schon lange in der Gerüchteküche brodelnde Remake von Resident Evil 4 offiziell an, sondern gab auch bekannt, dass es "VR-Inhalte" für die Neuauflage geben wird. Außerdem werdet ihr Resident Evil Village (im Test, Note 9.0) ebenfalls in der virtuellen Realität erleben können. Der Trailer zu Resident Evil Village für PSVR2 zeigte neben schicker Grafik auch ein neues Feature in Form der Nutzung von einer Waffe in jeder Hand.

Den VR-Ableger Horizon - Call of The Mountain hatte Sony bereits zur offiziellen Ankündigung der PSVR2 vorgestellt, doch nun gab es einen ersten Gameplay-Trailer (siehe unten) zu sehen. In Call of the Mountain verkörpert ihr nicht die etablierte Heldin Aloy, sondern den ehemaligen Schatten-Carja-Krieger Ryas, der in zwei Sachen brilliert: Klettern und Bogenschießen, was daher wenig überraschend zwei Kernelemente des Gameplays von Call of the Mountains sind. Auch das Verbessern der Ausrüstung durch das Sammeln von Material aus der Vorlage wird im VR-Titel enthalten sein. Neben der Story gibt es zudem einen separaten Flussfahrt-Modus.

Dazu wurde bekannt gegben, dass Teil 2 von The Walking Dead - Saints & Sinners (im Test, Note 8.0) auch für PSVR und PSVR2 erscheinen wird. Dem Trailer zum Spiel mit dem kompakten Namen The Walking Dead - Saints & Sinners Chapter 2 - Retribution ist neben Eindrücken zum etablierten Nah- und Fernkampf gegen Walker zu entnehmen, dass die Story am Vorgänger anknüpft, ihr die Handlung erneut in der Rolle der Figur erlebt, die alle nur "den Touristen" nennen.

Nicht zuletzt wurde auch No Man's Sky für PSVR2 mit einem Trailer vorgestellt.