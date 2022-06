Final Fantasy 16: Erstes Gameplay im Trailer // Kommt im Sommer 2023

PC PS5

Seit der Ankündigung von Final Fantasy 16 im September 2020 blieb es ruhig um den neuen Teil der JRPG-Flaggschiffserie von Square Enix. Im Zuge der jüngsten State of Play-Präsentation von PlayStation wurde nun ein neuer Trailer gezeigt, der neben Cutscene-Eindrücken auch kurzes Kampf-Gameplay umdasste. Dazu gibt es Duelle zwischen riesigen Esper-Elementarwesen wie Ifrit und TItan zu sehen, die schon in früheren Serienteilen beschworen werden konnten, in der Story von Final Fantasy 16 aber eine größere Rolle zu spielen scheinen.

Das Entwicklerteam unter Game DIrector Hiroshi Takai (The Last Remnant, FF14: Heavensward) befinde sich aktuell im letzten Stadium der Entwicklung und sei mit dem Feinschliff beschäftigt. Das JRPG soll im Sommer 2023 für PS5 erscheinen. Eine PC-Version ist ebenfalls angekündigt, doch ist es möglich, dass diese wie bei vorigen Final-Fantasy-Ablegern erst einige Zeit nach dem PlayStation-Release erscheint.