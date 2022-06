PM: Alles, was heute bei der State of Play enthüllt wurde (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was für ein Auftritt. Wo sollen wir anfangen? Die heutige State of Play gab uns einen ersten Blick auf Capcoms Resident Evil 4 und Street Fighter 6 sowie einen spektakulären neuen Trailer zu Final Fantasy XVI. Und dazwischen ununterbrochen neue Enthüllungen und Überraschungen, einschließlich des Debüts von Titeln, die sich für PlayStation VR2 in der Entwicklung befinden.

Wenn ihr die Show verpasst habt (oder sie euch noch einmal ansehen möchtet), findet ihr sie hier.

Viele Studios, die bei der heutigen State of Play mit uns zusammengearbeitet haben, bieten in den folgenden PS.Blog-Artikeln weitere Informationen und zusätzliche Einblicke in ihre Spiele. Klickt euch durch, um die vollständige Geschichte zu jedem zu erhalten, direkt von den Schöpfern.