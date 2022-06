PM: Findet die große Liebe inmitten der Apokalypse – im Dating-Actiontitel Eternights (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich bin Jae Yoo, der Gründer von Studio Sai. Wir sind ein kleines Indie-Studio mit Entwicklern aus verschiedenen Ländern, die alle komplett in Heimarbeit agieren. In den letzten zwei Jahren haben wir so hart an unserem Debütspiel gearbeitet, dass es mir jetzt total surreal vorkommt, Eternights endlich ankündigen zu dürfen.

Eternights ist ein Dating-Action-Game, bei dem ihr versucht, während der Apokalypse das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ihr sucht also nach Vorräten, erkundet Dungeons … und geht auf Dates. Im Trailer unten bekommt ihr einen kleinen Eindruck davon, was euch in unserem Spiel erwartet, wenn es Anfang nächsten Jahres für PS4 und PS5 erscheint.

In diesem Spiel geht es darum, die Welt zu retten und dabei euer Liebesglück zu finden.

Irgendwann einmal hat etwas – oder jemand – die Menschen in gefährliche Monster verwandelt. Jetzt sind sie nur noch an Gewalt und Macht interessiert. Und genau sie stehen zwischen euch, einem Heilmittel und der Welt, die ihr euch wünscht.

Einige von euch fragen sich vielleicht, worin der Dating-Aspekt bei einem „Dating-Action-Spiel“ besteht. Dating ist … na ja … Dating eben. Wenn ihr nicht gerade Dungeons erkundet, könnt ihr eure Zeit damit verbringen, fünf schrullige und liebenswerte Charaktere näher kennenzulernen. Und während ihr deren Lebensgeschichten erfahrt und sie euch langsam ans Herz wachsen, schaltet ihr auch einzigartige Fähigkeiten und Zauber frei, die ihr im Kampf einsetzen könnt.

Ihr müsst bestimmte Zeitvorgaben einhalten, um die Dungeons zu absolvieren, und dazu müsst ihr eure Zeit klug einteilen. Kommt ihr eurer Vertrauensperson näher, um eure Beziehung zu vertiefen und neue Fähigkeiten freizuschalten? Geht ihr im Ödland auf die Suche nach Vorräten? Trainiert ihr mit euren Gefährten, um stärker zu werden? Oder lasst ihr all das außer Acht und betretet bei der erstbesten Gelegenheit, die sich euch bietet, den Dungeon? Die Entscheidung liegt ganz bei euch, aber denkt dran: Die Uhr tickt.

Die Dungeons, die ihr erkunden werdet, stecken voller Rätsel und Gefahren. Die Zeitvorgabe rückt auf das Ende zu und ihr müsst schnell Fallen überwinden, Rätsel lösen und euch durch Minispiele tanzen, um den Dungeon innerhalb der Frist zu durchqueren. Zum Glück stehen euch eure Vertrauten zur Seite, um euch zu helfen, wenn‘s gruselig wird.

Es gibt mehrere komplett animierte 2D-Filmsequenzen, die sich verändern, je nachdem, mit wem ihr euch zu einem Date trefft.

Wir möchten, dass ihr ganz eintaucht und eine echte Verbindung zu den Charakteren eingeht, mit denen ihr eure Zeit verbringt.

Als Geschichtenerzähler wollte ich schon immer mal eine Liebesgeschichte mit adrenalingeladener Action kombinieren. Ich wollte, dass die Spieler eine starke, persönliche Motivation verspüren, die sie in den Kämpfen vorantreibt und ihnen das Gefühl gibt, dass sie um mehr als nur ihr eigenes Überleben kämpfen – sie kämpfen für die, die sie lieben.

Ich hoffe, euch hat dieser erste Einblick in Eternights gefallen. Unser Debütspiel erscheint Anfang nächsten Jahres auf PS4 und PS5, und bis dahin könnt ihr euch auf noch mehr Updates zum Spiel freuen.