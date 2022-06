PM: Neuer Trailer zu Final Fantasy XVI enthüllt, Veröffentlichung im Sommer 2023 auf PS5. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ich weiß, wie lange ihr darauf gewartet habt, daher ist es mir eine große Freude, die Veröffentlichung unseres neuesten Trailers namens „Dominance“ ankündigen zu können.

In vorherigen Interviews und Updates haben wir nicht viele Details zum Spielsystem preisgegeben, aber mit dieser Vorschau habt ihr alle hoffentlich eine klarere Vorstellung davon bekommen, wie das eigentliche Gameplay aussieht – und zwar wird es spannungsgeladene Kämpfe mit unserem Protagonisten Clive Rosfield geben, der ein ganzes Arsenal an Angriffen auffährt, die den vielen einzigartigen Esper (Beschwörungen) des Spiels entsprechen. Ganz zu schweigen von den epischen Momenten, in denen die Esper selbst aufeinandertreffen und euch direkt in die Action hineinversetzen.

Das Team unter der Leitung von Hiroshi Takai hat die letzte Phase der Entwicklung erreicht und konzentriert sich auf den Feinschliff, während es auf die letzten Züge und die Veröffentlichung zugeht. Ich möchte mich zunächst persönlich bei allen für die harte Arbeit bedanken, die sie in das Projekt gesteckt haben.

Mit der Leistung von PlayStation 5 möchten wir euch auf einen nahtlosen, handlungsgetriebenen und nervenaufreibenden Ritt nehmen, der es selbst mit der aufregendsten Achterbahn aufnehmen kann. Also schnallt euch an, das Warten hat bald ein Ende!

Yoshida Naoki

Final Fantasy XVI Producer

Als Erstes möchte ich mich bei allen dafür entschuldigen, dass wir so lange mit neuen Informationen zu Final Fantasy XVI gewartet haben … aber die gute Nachricht ist, dass sie endlich hier sind!

In unserem letzten Trailer haben wir diverse neue Esper vorgestellt sowie einen detaillierteren Blick auf unser actionreiches Kampfsystem und die Freiheit, die es den Spielern ermöglicht, gewährt. Was den Entwicklungsfortschritt angeht, kann ich mit Freude verkünden, dass das Spiel komplett von Anfang bis Ende spielbar ist! Doch von der Optimierung bis hin zu Schönheitsverbesserungen wartet noch ein Berg an Herausforderungen auf uns, während wir uns in den Endspurt begeben.

Bleibt dran, bis es so weit ist. Wir werden unser Bestes geben, euch bis zum nächsten Update nicht so lange warten zu lassen!

Hiroshi Takai

Final Fantasy XVI Director

Wir vom „Final Fantasy XVI“-Team hoffen, dass euch der Trailer gefallen hat, und möchten unseren Fans ein wenig mehr Informationen zu den Domini von Titan und Garuda geben, die ihr gerade gesehen habt.

Der kometenhafte Aufstieg des dauerhaften Wirtschaftsberaters Hugo Kupka erfolgte plötzlich, wenn nicht gar unerwartet. Als einst unbedeutender Fußsoldat in der Armee der Republik brachte ihn sein Erwachen als Dominus des Espers Titan an die Spitze der dhalmekischen Politik. Und hier nutzte er seine neu erlangte Position als mächtigster Mann in der Republik, um seinen Einfluss auf die Armeen und die Richtlinien der Nation auszuüben, was ihm persönlich ein Vermögen einbrachte. Und obwohl man sagt, dass es einen Mann, der alles besitzt, nach nichts verlangt, wird ihm Benedikta Harman zeigen, dass Geld und Macht bei Weitem nicht alles sind, was die Welt zu bieten hat.

Benedikta Harman – Domina des Espers Garuda und Warden of the Wind (Wächterin des Windes) – wurde in ihrer Jugend kaltherzig und gnadenlos, was sie dazu gebracht hat, ihr Talent für den Schwertkampf und List für ein Kommando der Elite-Geheimdienstler von Waloed zu nutzen. Während einer Mission auf der Suche nach dem schwer zu fassenden zweiten Esper des Feuers begegnet sie dem gleichgesinnten Clive und wird dort ungewollt mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Wir möchten euch jetzt ein paar der wichtigsten Mitglieder des Entwicklungsteams hinter Final Fantasy XVI vorstellen. Ein paar der erfahrenen Teammitglieder kennt ihr vielleicht schon, und einige stellen wir zum ersten Mal vor, aber sie alle verfügen über dieselbe Leidenschaft und Freude, wenn es um den nächsten eigenständigen Titel in der „Final Fantasy“-Reihe geht.

Valisthea – der Schauplatz für die beschwerliche Geschichte des Protagonisten Clive Rosfield. Wir möchten euch eine Auswahl an Screenshots zeigen, um euch einen Einblick in diese Welt zu gewähren.

Das Entwicklungsteam ist momentan dabei, das Spielerlebnis und die -qualität zu verbessern sowie das Spiel für PlayStation 5 zu optimieren. Wir hoffen, dass ihr für mehr Informationen dranbleibt, sobald sie verfügbar sind!