PM: Gameplay-Trailer zu Horizon Call of the Mountain enthüllt und Horizon Forbidden West bekommt ein Update inklusive Neues Spiel+ (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Anfang Januar boten wir euch einen Einblick in Horizon Call of the Mountain, ein neues Abenteuer, das exklusiv für PlayStation VR2 erschaffen wird (PS VR2-System derzeit in der Entwicklung). Und jetzt präsentieren wir euch mit großer Freude einen neuen Trailer, der euch etwas von der Action und dem Abenteuer zeigt, die in dem bevorstehenden Spiel auf euch warten – seht selbst:

Die Welt von Horizon aus spektakulärer nächster Nähe. In Call of the Mountain erleben wir die Welt durch die Augen von Ryas, einem ehemaligen Schatten-Carja-Krieger, der sich rehabilitieren will, indem er die neue große Bedrohung untersucht, der sich das Sonnenreich gegenübersieht. Er ist ein meisterhafter Kletterer und Bogenschütze, zwei absolut überlebenswichtige Fähigkeiten, wenn ihr in seine Rolle schlüpft, gefährliche Berge erklimmt und gewaltige Maschinen wie den Donnerkiefer zur Strecke bringt.

Während eurer Reise meistert ihr verschiedene Werkzeuge und Waffen und nutzt die vielfältigen Materialien der Welt, um euch zusätzliche Ausrüstung zu basteln, damit ihr für jede Situation gewappnet seid. Aber ihr müsst nicht alles im Alleingang bewältigen. Unterwegs begegnet ihr neuen wie auch alten Horizon-Charakteren, darunter auch Aloy selbst.

Neben der Hauptstory des Spiels bietet Call of the Mountain auch ein spannendes, immersives „River Ride (Flussfahrt)“-Erlebnis. Nehmt Platz und genießt das wunderschöne Panorama der Welt von Horizon, aber Vorsicht: Es könnte sein, dass sich ein paar Maschinen uneingeladen an Bord schleichen wollen! Die Flussfahrt ist die perfekte Gelegenheit für Spieler mit PSVR2-Headset, Freunde und Familie an der Magie von PSVR2 teilhaben zu lassen, denn sie können auf einem verbundenen Display zusehen.

Horizon Call of the Mountain wurde in stolzer Zusammenarbeit mit dem begnadeten Team von Firesprite entwickelt. Ihr könnt mehr zum Gameplay auf PlayStation.com nachlesen. Wir brennen schon darauf, VR-Fans in der Horizon-Community willkommen zu heißen.

Natürlich arbeiten wir hier im Studio auch weiter an Horizon Forbidden West, das diesen Februar an den Start gegangen ist.

Wir sind so dankbar für unsere unglaublich talentierte Community und freuen uns, ankündigen zu dürfen, dass heute eine große Aktualisierung erscheint. Sie enthält auf vielfachen Wunsch die Funktion „Neues Spiel+“ sowie einen Ultraschwer-Modus für alle, die sich noch mehr abverlangen wollen, aber auch eine Reihe von Komfortfunktionen, die unserer Community garantiert gefallen werden: Mit der Transmog-Funktion können Spieler ganz leicht die Optik ihres ausgerüsteten Outfits anpassen, damit es zu ihren anderen Outfits passt, und über die Neuverteilung können sie ihre Fertigkeitspunkte ganz nach Wunsch zurücksetzen und umverteilen.

Glaubt ihr, ihr könnt diesen Schlachtrücken doch noch in die Knie zwingen? Die Aktualisierung hat auch ein eigenes Trophäenpaket im Gepäck, damit ihr eure Siege nachverfolgen könnt, wenn ihr den Verbotenen Westen über Neues Spiel+ noch mal im Ultraschwer-Modus betretet!

Des Weiteren gibt es einen neuen Verkäufer – einen Kräuterkenner –, der Teile von Tieren verkauft, und wir haben das temporale Anti-Aliasing überarbeitet, um die visuelle Wiedergabetreue unseres Performance-Modus auf PS5 und das Rendering auf PS4 Pro zu verbessern. Wir arbeiten außerdem an einem bald erscheinenden Patch, das VRR-Support und einen 40FPS-Modus enthalten wird, also bleibt dran!