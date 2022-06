PM: Die „Marvel‘s Spider-Man“-Reihe erscheint für PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ganz richtig, die hochgelobten PlayStation-Action-Blockbuster-Hits Marvel‘s Spider-Man Remastered und Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales erobern den PC.

Marvel‘s Spider-Man Remastered, das von meinen Kollegen von Insomniac Games in Zusammenarbeit mit Marvel entwickelt wurde, präsentiert euch einen erfahrenen Peter Parker, der in Marvels New York üble Verbrechen und kultige Schurken bekämpft. Gleichzeitig versucht er, sein chaotisches Privatleben und seine Karriere unter einen Hut zu bringen, während das Schicksal von Marvels New York auf seinen Schultern ruht. Dasselbe gilt auch für unsere Version von Miles Morales, der sich der Herausforderung stellt und für seine Community sowie für die ganze Stadt zum neuen Spider-Man wird. In Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales – derzeit für PS4 und PS5 erhältlich – versucht Miles, sich in seinem neuen Zuhause in East Harlem einzuleben, während er in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker tritt. Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird Miles klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Miles muss in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen, um Marvels New York zu retten.

Bevor wir näher auf die PC-Versionen der beiden Spiele eingehen, würde ich gern kurz innehalten und denjenigen unter euch, die diesen Beitrag lesen und sich die PlayStation-Konsolenversionen von Marvel‘s Spider-Man (PS4) und Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales (PS4, PS5) bereits gekauft und sie auch schon gespielt haben, im Namen von Insomniac aus tiefstem Herzen danken. Lasst euch gesagt sein, ihr seid ganz schön viele, denen wir für eure leidenschaftliche Unterstützung dankbar sind! Vor diesem Hintergrund möchte ich euch voller Begeisterung wie auch voller Demut mitteilen, dass die „Marvel‘s Spider-Man“-Reihe inzwischen mehr als 33 Millionen verkaufte Exemplare weltweit verzeichnet (Stand: 15. Mai 2022).

Werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf Marvel‘s Spider-Man Remastered für PC. Die technischen Spezifikationen nehmen wir uns ein anderes Mal vor, aber ich hoffe, wenn ihr euch diesen Trailer angesehen habt, könnt ihr euch vorstellen, wie packend es sein wird, euch in Marvels New York durch die Lüfte zu schwingen und es mit einem Aufgebot der finstersten Schurken von allen aufzunehmen.

Seht euch diese umwerfenden Aufnahmen an! Das ist nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was euch in Marvel‘s Spider-Man Remastered für PC geboten wird. Wartet nur, bis ihr endlich Hand an die Sticks legen könnt … bzw. auf Maus und Tastatur (Funktion bestätigt)! Natürlich könnt ihr auch auf zusätzliche standardmäßige PC-spezifische Funktionen wie anpassbare Rendering-Einstellungen und Raytracing-Reflexionen sowie weitere Funktionen und Details zählen, die später bekannt gegeben werden.

Wir danken dem Partnerstudio unseres PlayStation Studios, Nixxes Software, für die Optimierung von Marvel‘s Spider-Man Remastered und Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für PC. Unser Produktionsteam war begeistert von Nixxes‘ kooperativem Teamgeist und hohem Anspruch an Qualität. Wir erkennen bei der Zusammenarbeit mit Nixxes viel von uns selbst wieder.

Wir haben Jurjen Katsman, Gründer von Nixxes und Senior Director of Development, gefragt, ob er nicht ein paar Worte über die Entwicklung der Spiele für PC erzählen möchte, und das hatte er zu sagen:

„Ich bin ausgesprochen zufrieden mit unserer Zusammenarbeit mit Insomniac an der „Marvel‘s Spider-Man“-Reihe. Die gegenseitige Unterstützung durch die Teams und der Qualitätsanspruch waren inspirierend. Dadurch können wir unser technisches Know-how einsetzen und uns darauf konzentrieren, das bestmögliche PC-Erlebnis zu erschaffen, das all die aufregenden Möglichkeiten der PC-Plattform voll und ganz ausschöpft.

Alle in unserem Team waren schon immer große Fans der Arbeit von Insomniac, und gemeinsam mit Insomniac eine optimierte Version von Marvel‘s Spider-Man Remastered und Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für PC entwickeln zu dürfen, begeistert uns wirklich sehr.“

Wir werden euch noch mehr Einzelheiten zu beiden „Marvel‘s Spider-Man“-PC-Spielen mitteilen, je mehr wir uns den jeweiligen Veröffentlichungsterminen nähern. Fürs Erste können wir bekannt geben, dass Marvel‘s Spider-Man Remastered am 12. August 2022 und Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales im Herbst 2022 für PC erscheinen wird.

Marvel‘s Spider-Man Remastered für PC enthält die komplette Hauptstory sowie deren Fortsetzung im DLC „Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft“ mit drei Begleitkapiteln zur Story von Peter Parkers Reise sowie zusätzliche Missionen und Herausforderungen, die es für die Spieler zu entdecken gilt.

Vielen Dank fürs Lesen und wie immer auch dafür, dass ihr unser Original-Spider-Man so unterstützt. Wir lieben unsere Fans.