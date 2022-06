PM: Resident Evil Village erscheint für PlayStation VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die PlayStation 5-Version des preisgekrönten Resident Evil Village erscheint für PlayStation VR2! Derzeit läuft die Entwicklung auf Hochtouren, um die Story-Kampagne in ihrer Gesamtheit in VR spielbar zu machen.

Das PS VR2-System befindet sich derzeit in der Entwicklung und Resident Evil Village wird ein noch immersiveres Erlebnis bieten, indem es die lebendige Grafik voll ausnutzt, die mit dem 4K-HDR-Display des Headsets, der Blickerfassung von PlayStation VR2, dem 3D-Audio* von PS5 und noch vielem mehr möglich ist ..

Saugt die wunderschönen Details von Schloss Dimitrescu in euch auf, von den prächtigen Kronleuchtern bis hin zu den Texturen des Mobiliars. In PSVR2 spürt ihr die Anwesenheit der Schlossbewohner noch deutlicher, wenn sie euch durch die Korridore verfolgen, und seid gewappnet, denn die Eigentümerin, Lady D, wird euch erst recht überwältigen …

Neben dem PSVR2-Headset nutzt ihr auch die PlayStation VR2 Sense-Controller, die in der Spielwelt eure Hände repräsentieren. Hebt doch mal schützend beide Arme, dann schützt sich Ethan auf dieselbe Weise; haltet eine Waffe hoch, dann hebt Ethan seine. Ihr könnt jetzt auch dynamische Aktionen ausführen, wie eure Waffe abzufeuern, während ihr in der anderen Hand ein Messer haltet, oder in einer Hand eine Handfeuerwaffe und in der anderen eine Schrotflinte zu halten. Diese fortschrittlichen Controller lassen den Spieler noch tiefer als je zuvor ins Spiel eintauchen.

Wir haben euch ein paar spezielle Kampfszenen gezeigt, die wir für euch vorbereitet haben, um euch ein Gespür für das Kampfsystem in PlayStation VR2 zu vermitteln. Dieses ultimativ immersive Survival-Horror-Spiel wird euch mitten in die Welt von Resident Evil Village hineinkatapultieren. Werdet zu Ethan Winters und stürzt euch in dieses todesverachtende Abenteuer!

Bleibt bitte dran für weitere Informationen zum Veröffentlichungsdatum und zum Preis.

** 3D-Audio über Fernsehlautsprecher oder Stereokopfhörer (analog/USB). Einrichtung erforderlich.