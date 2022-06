Resident Evil 4: Remake angekündigt // Release am 24.3.2023

Ein Mann, ein Dorf, einige Änderungen

Im Zuge von Sonys State of Play-Präsentation vergangene Nacht kündigte Capcom offiziell das nächste Remake der Resident Evil-Reihe an. Im neuen Resident Evil 4 bricht Leon S. Kennedy wie gehabt in ein entlegenes europäisches Dorf auf, um die entführte Tochter des US-Präsidenten zu retten.

Der Ankündigungstrailer zeigt vor allem die grafischen Qualitäten des Titels. Laut Capcom soll Resident Evil 4 Fans vertraut vorkommen und sich dennoch frisch anfühlen. Dafür wurde neben der Steuerung auch die Handlung des Spiels überarbeitet, aber der wesentliche Verlauf von letzterer beibehalten – ähnliches lässt sich über die vorangegangenen Remakes Resident Evil 2 (im Test, Note 9.0) und Resident Evil 3 (im Test, Note 8.5) sagen.

Das Remake von Resident Evil 4 wird voraussichtlich am 24. März 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.