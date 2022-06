Dragon Age – Dreadwolf setzt RPG-Serie fort

andere

Electronic Arts und ihr internes Studio BioWare haben bekanntgegeben, dass "nicht mehr dieses Jahr" Dragon Age – Dreadwolf die RPG-Serie fortsetzen soll, die bislang aus den Teilen Dragon Age Origins (2009, Test: 9.0), Dragon Age 2 (2011, Test: 8.5) und Dragon Age Inquisition (2014, Test: 9.5) besteht. Auch wenn man bei den beiden letzteren Titeln im Rückblick vielleicht eine halbe bis ganze Note abziehen könnte, besteht kein Zweifel, dass es sich um eine der großen modernen Fantasy-RPG-Serien handelt.

Das obige Dreadwood-Logo ist aktuell alles, was der Hersteller an Bildmaterial zu zeigen in der Lage ist. Wir schätzen einfach mal einen Release von 2024 und lassen uns gerne positiv überraschen, sollte es schneller kommen.

Die Beschreibung von Dragon Age - Dreadwood ist ähnlich karg: Das nächste Abenteuer in den Ländern von Thedas soll sich demnach um den „Dreadwolf“ drehen. Damit ist der Bösewicht von Dragon Age – Dreadwolf gemeint, Solas, auch Schreckenswolf genannt. Weiter geht es mit den direkten Worten der deutschen EA-Presseabteilung:

Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk – oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler:innen retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

Im Laufe des Jahres will Electronic Arts zusätzliche Informationen verraten – vielleicht ja schon im Juni, im Zuge diverser Trailer-Shows...? Oder doch erst zur Gamescom im August?