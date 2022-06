Pokémon Karmesin und Purpur: Release am 18.11 // OpenWorld & Coop-Multiplayer

Switch

Im Februar haben Nintendo und die Pokémon Company mit Pokémon Karmesin und Purpur die nächste Generation der Taschenmonster angekündigt. Mit einem Video haben sie nun weitere Details und das Release-Datum bekannt geben, am 18.11.2022 starten die neuesten Ableger der Pokémon-Reihe exklusiv für die Nintendo Switch.

In dem unter dieser News eingebundenen, dreiminütigen Trailer könnt ihr viele Spielszenen sehen, unter anderem die offene Welt, die ihr laut den Entwicklern unabhängig vom Story-Fortschritt erkunden könnt, sowie den neue Coop-Multiplayer. Erstmalig in der Serie ist es möglich, mit bis zu drei Freunden die Welt zu erkunden, Pokémon zu fangen, tauschen und Kämpfe mit ihnen auszutragen.

Die Unterschiede zwischen den Editionen werden ebenfalls gezeigt. So ziert die Packung der Karmesin-Edition das legendäre Pokémon Koraidon, außerdem werdet von Professor Antiqua in einem an Menschen aus der prähistorischen Zeit erinnernden Outfit begleitet. Die Purpur-Edition steht im Zeichen eines futuristischen Stils, gut zu erkennen am Cover-Pokémon Miraidon sowie Professor Futurus, der euch in dieser Version unterstützt. Generell scheint das Thema Vergangenheit und Zukunft das Kernthema der von der iberischen Halbinsel inspirierten Spielwelt zu sein, die sich auch an einigen Details zwischen den Editionen unterscheidet.