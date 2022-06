Warhammer 40K - Rogue Trader: RPG der Pathfinder-Macher angekündigt

Owlcat Games arbeitet an cRPG

PC

Im Zuge des "Warhammer Skulls"-Showcase von Games Workshop mit Neuigkeiten zu Spielen in den Warhammer-Universen wurde unter anderem Warhammer 40.000 - Rogue Trader von Owlcat Games angekündigt. Das für Pathfinder - Kingmaker und Pathfinder - Wrath of the Righteous (im Test, Note 7.0) bekannte Studio nennt den Titel "das erste klassische cRPG im Universum von Warhammer 40.000" – es handelt sich anders gesagt um ein Oldschool-Rollenspiel mit isometrischer Perspektive und taktischen Rudnenkämpfen, die ihr mit eurer Party bestreiten werdet. Zu den bereits bestätigten möglichen Mitgliedern eurer Gruppe gehören der obligatorische Space Marine, ein Eldar-Ranger und eine Sister of Battle.

Rogue Trader sind vom Imperator bevollmächtigte Entdecker. Sie sollen die Grenzen des Imperiums erweitern, können jedoch am Rande der Galaxis ihr eigenes Glück machen. Ihr werdet den Spross einer Dynastie von wagemutigen Unternehmern spielen, die über ein eigenes Händler-Imperium herrscht. Das Spiel wird im Koronus-Feld starten, einem riesigen, unentdeckten Gebiet am Rande der Einflusssphäre der Menschen. Als Entdecker werdet ihr diverse Planeten entweder eurem Reich einverleiben oder sie direkt leerplündern. Auf eurer Reise werden euch natürlich diverse Gefahren begegnen, wie Xenos und Chaos-Kultisten.

Warhammer 40.000 - Rogue Traders wird für PC und Konsolen erscheinen. Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Der Titel lässt sich auf der offiziellen Website jedoch bereits für PC vorbestellen, was auch Zugang zu Alpha- und Beta-Versionen gewähren soll. Erste Gameplay-Szenen seht ihr in dem unten eingebundenen Ankündigungstrailer.

Neben Neuigkeiten zu Updates für erschienene Spiele und Teaser für noch erscheinende Titel wie Warhammer 40.000 - Darktide wurden zwei weitere Neuankündigungen auf dem Event vorgestellt: Der auf Retro getrimmte Ego-Shooter Warhammer 40.000 - Boltgun und das Sammelkartenspiel Warhammer 40.000 - Warpforge.