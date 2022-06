PM: Far Cry 4® jetzt kostenlos bis zum 1. Juli bei Amazon Prime Gaming (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 01. Juni 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Spielende ab morgen bis zum 1. Juli in der Lage sein werden, Far Cry 4® kostenlos für den PC über Amazons Prime Gaming herunterzuladen. Das ist die perfekte Gelegenheit, sich dem Goldenen Pfad anzuschließen und Kyrat vor dem wahnsinnigen Pagan Min zu retten! Prime Gaming ist ein kostenloser Service für Amazon Prime-Mitglieder, der Spieledownloads, Beutepakete im Spiel und ein kostenloses monatliches Twitch-Abonnement bietet. Alle von Prime Gaming heruntergeladenen Spiele können behalten werden, auch wenn das Prime-Abonnement in Zukunft ausläuft. Spielende können eine kostenlose Kopie von Far Cry 4 hier anfordern: http://gaming.amazon.com/loot/farcry4.

​Far Cry 4 spielt im Himalaya und schickt Spielende in den Kampf gegen den tyrannischen König Pagan Min. Ob allein oder im Koop-Modus, Spielende müssen sich in einer tödlichen Umgebung zurechtfinden und auf alle Kämpfe vorbereitet sein, die den Weg zum Ziel erschweren könnten. Far Cry 4 verfügt außerdem über einen Mehrspielermodus und der Karteneditor gibt Spielenden die Möglichkeit eigene Maps zu kreieren und mit Freunden zu teilen.

​Wer einen tieferen Blick in Pagans verdrehte Psyche werfen möchte, kann dies in dem zweiten DLC für Far Cry 6 Pagan: Control tun. Alternativ steht Interessierten die Möglichkeit offen, mehr darüber zu lesen, wie man in die Köpfe der Far Cry-Bösewichte eindringen kann. Um mehr über Prime Gaming und die kostenlosen Spiele mit Prime und In-Game-Inhalten im Juni zu erfahren, besuchen Sie PrimeGaming.blog.

