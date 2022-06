PS Plus im Juni 2022 mit God of War, Naruto to Boruto und mehr

PC PS4

Sony hat die Spiele bekannt gegeben, welche euch im Playstation-Plus-Abo für den Monat Juni erwarten. Diesmal könnt ihr das Actionadventure God of War (im Test+, Note 9.0) und die beiden Prügelspiele Naruto to Boruto - Shinobi Striker (Userwertung 6.5) und Nickelodeon All-Star Brawl eurer Spielebibliothek hinzufügen. Bis zum 6. Juni könnt ihr euch noch die Titel aus dem Mai FIFA 22 (im Test+, Note 8.0), das Survival-Action-Spiel Tribes of Midgard und das Roguelike-RPG Curse of the Dead Gods (im User-Artikel) sichern.

Sony hat seinen Playstation-Plus-Abodienst überarbeitet und auf drei Stufen, mit jeweils unterschiedlichem Spieleangebot, aufgeteilt. Bereits seit dem 23. Mai ist der Service in Asien verfügbar, ab heute in Japan und ab dem 22. Juni soll dieser auch in Europa starten. Die unterste Stufe Essential entspricht dabei dem noch aktuellen Dienst und alle zu dem Zeitpunkt gültigen Abonnements werden auf diese Stufe automatisch umgestellt.