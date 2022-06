PM: Card Shark – Launch-Trailer erscheint schon einen Tag vor Launch! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Card Shark – Launch-Trailer erscheint schon einen Tag vor Launch!

Das grundehrliche Entwicklungsstudio Nerial (Reigns) und der wahrscheinlich nicht bluffende Publisher Devolver Digital (Devolver Bootleg) lassen sich in die Karten schauen und veröffentlichen schon heute den Launch-Trailer ihrer zauberhaften Betrugsgeschichte im 18. Jahrhundert: Card Shark. Morgen, am 2. Juni, erscheint das Spiel dann für PC und Nintendo Switch, bis dahin kann man diesen Trailer in der Endlosschleife schauen.

Card Shark ist der Joker seines Genres und wird Spielerinnen und Spielern echte Kartentricks und Manipulationen beibringen, während diese sich an die Spitze der französischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts schummeln und betrügen. Wer vom Salon an den Königstisch kommen will, verfeinert die Kartentricks immer weiter und nutzt die unrechtmäßig erworbenen Gewinne, um sich in Spiele mit wirklich hohen Einsätzen einzukaufen.

Nur solltet ihr immer darauf achten, nicht erwischt zu werden. Schließlich sind die Mitspieler Betrügern gegenüber nicht sehr aufgeschlossen.

