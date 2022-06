Iron Harvest: Update mit Kampagnen-Modus auf Weltkarte angekündigt

PC Xbox X PS5

Für Iron Harvest (im Test, Note 8.5) erschienen nach Release noch die kostenlose Story-Kampagne Rusviet Revolution und der DLC Operation Eagle (im Check). Doch das Studio King Art ist noch nicht fertig mit dem Echtzeitstrategiespiel.

Per Entwicklertagebuch wurde ein neuer Spielmodus angekündigt, der als Gratis-Update ausgeliefert wird. Der Modus findet auf einer Weltkarte statt (genauer gesagt soll das Update "die erste" Weltkarte liefern). Ihr stellt zu Beginn die Startbedingungen ein, dann erobert Ihr ebenso wie eure KI-Kontrahenten Provinzen auf der Karte, durch Siege in Skirmish-Gefechten. Der Modus sei auf hohen Wiederspielwert ausgerichtet und soll in näherer Zukunft erscheinen, frühestens bereits im Juni.

Mehr über das Bremer Entwicklerstudio, die Entstehung von Iron Harvest und was die Entwickler als nächstes angehen, erfahrt ihr in unserer großen Doku über King Art.

Weitere Themen des Devlogs war die Auslieferung ausstehender Belohnungen für die Backer der Kickstarter-Kampagne für Iron Harvest und die Einstellung der Entwicklung der Fassungen für PS4 und Xbox One (auch die Schwierigkeiten mit diesen Versionen waren ein Thema in King Art – die Doku).