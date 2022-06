PM: 7 der besten Weißmagier in Square Enix-Spielen (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In vielerlei Hinsicht sind Heiler die unbesungenen Helden einer RPG-Truppe.

Der Reiz der schweren Jungs ist kaum zu übersehen - es fühlt sich großartig an, wenn man einen Gegner vermöbelt und die großen Zahlen über den Bildschirm wandern. Aber das bedeutet auch, dass es an Aufmerksamkeit und Wertschätzung für den bescheidenen Heiler fehlen kann.

Aber das hat jetzt ein Ende! Wir rücken mal ein paar unserer Lieblings-Unterstützercharaktere aus Square Enix-Spielen ins Rampenlicht. Wie auch immer ihr sie nennen mögt - Weißmagier oder Heiler -, bei uns bekommen sie die Aufmerksamkeit, die sie so sehr verdienen.

Wenn ihr jemand nach den Leuten beurteilt, die er an seiner Seite hat, dann ist der Lichtbringer aus DRAGON QUEST XI S ein ziemlich toller Typ. Würde man sagen, dass er reich an Freunden ist, wäre das fast schon eine Untertreibung - doch unter dieser Menge an Kameradinnen und Kameraden ist Serena die engste und fähigste.

Mit ihrer Schwester Veronica hat es sich die gutmütige junge Heilerin zur Lebensaufgabe gemacht, den Lichtbringer bei seiner Aufgabe, das Böse aus der Welt zu vertreiben, zu beschützen und zu leiten. Das ist eine große Herausforderung, aber sie ist ihr absolut gewachsen - ihre Heil- und Unterstützungsfähigkeiten sind überragend.

Manchmal mag sie arg sentimental oder etwas naiv sein, aber ihre scharfen Sinne, ihr großes Wissen und ihr ungebrochener Optimismus führt die Truppe durch viele Konflikte. Außerdem ist sie eine Meisterin an der Harfe!

Diese örtliche Blumenhändlerin ist eine buchstäbliche Lebensretterin.

Aeriths meisterliche Magie macht sie zum idealen Heiler der Gruppe - sogar mit dem simpelsten Heilzauber stellt sie gewaltige Teile der Lebensleiste wieder her.

Besser noch, wenn die Gruppe in Gefahr ist, kann sie einen mächtigen Wind beschwören, durch den alle Charaktere um sie herum gesunden. Versucht sowas aber bloß nicht im wahren Leben - euer Umfeld wird etwas weniger dankbar dafür sein.

In puncto Magie hat Aerith aber natürlich das Gesamtpaket am Start und zieht Offensiv-Zauber aus dem Hut wie die besten ihrer Kollegen. Ihre "Arcane Ward"-Fähigkeit lässt sie beispielsweise zwei Zauber auf einmal sprechen - für den Shinra-Schläger, der das Pech hat, mit mehreren Feuerbällen auf einmal traktiert zu werden, kann man nur Mitleid empfinden.

Und wenn ihr das beeindruckend findet, dann solltet ihr mal sehen, was sie mit einem Stuhl anstellen kann...

“Mal langsam, ihr durchgeknallten Blog-Autoren!", hören wir euch rufen. "Ignis ist doch gar kein Weißmagier!"

Da habt ihr recht, zumindest im eigentlichen Sinne ist er das nicht. Doch Ignis kann dennoch für Nocis und seine Entourage dank seiner "Umgruppieren"-Fähigkeit die Rolle des Heilers übernehmen, und er nimmt sich dieser Aufgabe mit dem Können und der Hingabe an, die er beim Entwickeln neuer Rezepte an den Tag legt.

Wo wir gerade von Essen sprechen - die Kochfertigkeiten von Ignis sind ein weiteres Beispiel für seine Weißmagier-mäßige Ausrichtung. Heiler haben oft die Fähigkeit, ihre Verbündeten zu buffen, und Ignis Leckereien tun genau das. Sie verpassen Noctis und seinen Leuten Werte-Boosts, Statusimmunitäten und vieles mehr.

Wenn euch eine Gruppe Magitek-Trooper das Auto rauben will oder euch der üble Atem eines Malboro ins Gesicht weht - ein voller Bauch und die Verarztung durch Ignis ist ein Geschenk der Götter, das weit über das hinausgeht, was das Hexatheon zu bieten hat.

Ophelia ist eine der liebenswürdigsten Figuren in der Square Enix-Geschichte.

Oh, es gibt eine ganze Menge edler Helden - manche stehen sogar auf dieser Liste -, aber bei Ophelia erreicht die Liebenswürdigkeit eine ganz neue Stufe. Fragt sie nach einer Tasse Zucker und sie wird euch wahrscheinlich einen Sack geben. Sie ist von der Sorte, die nicht zweimal überlegt, eine lebensbedrohliche Reise auf sich zu nehmen, nur um einem Freund dabei zu helfen, sich um den kränkelnden Vater zu kümmern.

Das ist Ophelias Stärke - aber auch ihre Schwäche. Ophelia handelt manchmal, ohne die Konsequenzen ihrer Aktionen ausreichend zu bedenken, und das kann sie in Gefahr bringen. Und ihre Liebenswürdigkeit selbst bringt sie ebenfalls in Gefahr durch die, deren Absichten weniger altruistisch sind.

Insgesamt ist die ihr innewohnende Tugendhaftigkeit ein Lichtstrahl in der oft dunklen Welt von Octopath Traveler, und sie ist ein Heilerin, die man unbedingt an seiner Seite haben will.

Die magischen Fähigkeiten von Prinzessin Garnet Til Alexandros XVII sind so beeindruckend wie ihr Name lang ist.

Ob sie nun unter dem Namen Garnet auftritt oder inkognito als Dagger reist - ihre Fähigkeit, ihre Begleiter gesund und munter zu halten, ist umgemein hilfreich.

Allerdings gibt es in Wirklichkeit zwei hochklassige Weißmagier-Charaktere in FINAL FANTASY IX - neben Dagger wäre das Eiko.

Es war wirklich hart, sich zwischen einem von beiden zu entscheiden, weil wir uns hier auf sieben Charaktere beschränken wollten - aber Dagger hat schließlich das Rennen gemacht. Sorry, Eiko.

…

…

Na gut.

Ja, sie ist auch ziemlich toll.

Wir alle wissen, dass Jack da ist, um Chaos zu töten. Das ist keine Hoffnung oder ein Traum - es ist etwas Elementares wie Hunger oder Durst.

Aber der wütende Protagonist von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ist nicht nur ein Meister im Töten - seine Fähigkeit, mehrere Jobs im Kampf zu übernehmen, macht ihn zu einem Tausendsassa. Und Weißmagier gehört zu diesen Jobs dazu.

Jack kann dadurch sich selbst und seine Verbündeten heilen, sie durch Unterstützungsfähigkeiten buffen und vieles mehr. Der Job ist auch überraschend mächtig - er hat uns mehr als einmal in den brutalen Bosskämpfen dieses Spiels aus der Klemme geholfen. Und auch im Multiplayer-Modus erweist er sich als ziemlich praktisch. Wer hätte gedacht, dass es einen beliebt macht, Leute am Leben zu halten.

Irgendwann mag Jack von seiner Chaos-Quest verzehrt werden, aber dank seines Weißmagier-Jobs hält er seinen Freunden immer noch den Rücken frei, wenn es nötig ist.

Zu Beginn meinten wir, dass Heiler oft auf Unterstützerrollen festgelegt sind - Yuna ist eine Ausnahme dieser Regel.

Anstatt dass sie der Gruppe den Rücken freihält, kommt ein ganzes Team von Kriegern, Magiern, Dieben und Sportstars zusammen, um sie zu unterstützen. Dieser Grad an Hingebung ist berechtigt - Yuna heilt nicht nur ihre Kameraden, sie versucht aktiv die Welt von der Zerstörung durch Sin zu kurieren.

Im Kampf belegt sie eure Truppe mit zahllose Heil- und Reinigungszaubern sowie Buffs - und die sind grundlegend, um es durch die angenehm strategischen Kämpfe zu schaffen. Es gibt eine Menge Situationen, in denen Yuna der Schlüssel zum Erfolg ist, besonders in einigen der härteren Kämpfe (wir sehen dich an, Seymour Flux).

Wenn Yuna eine Schwäche hat, dann die, dass sie sich darauf verlassen muss, dass die anderen richtig Schaden machen. Aber angesichts der Tatsache, dass diese "anderen" unbeschreiblich mächtige Bestia sind, die sie selbst im Kampf beschwört, ist das eigentlich überhaupt keine Schwäche.

Das waren nur ein paar unserer favorisierten Heil-Helden. Aber was denkt ihr? Haben wir irgendeinen übersehen? Oder verdient jemand anderes einen Platz auf dieser Liste? Sagt es uns doch einfach auf Social Media!