PM: game-Sommerfest: Parlamentarischer Staatssekretär Michael Kellner will Games-Standort weiter stärken (Game-Verband)

Berlin, 1. Juni 2022 – Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie das bis dato letzte Sommerfest der deutschen Games-Branche 2020 ausschließlich digital in Minecraft stattgefunden hat, waren am gestrigen Abend wieder rund 500 Gäste der Einladung in den Zollpackhof in Berlin-Mitte gefolgt. Neben zahlreichen Gästen aus Politik, Medien und der Games-Branche konnten der am Nachmittag neu gewählte Vorstandsvorsitzender des game, Lars Janssen, und Verbandsgeschäftsführer Felix Falk auch Michael Kellner begrüßen. Der für Games zuständige parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstrich in seinem Grußwort vor Ort, dass die Games-Förderung weiter verbessert und die Games-Strategie konsequent umgesetzt werden soll. Insgesamt soll der Games-Standort weiter gestärkt werden, etwa durch Initiativen beim Standortmarketing oder bei der Anwerbung von Fachkräften.

Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: „Games sind im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sehr gut aufgehoben: Mit unserer Wirtschafts- und Digitalkompetenz wollen wir die Computerspiele-Förderung weiter verbessern und die Games-Strategie konsequent umsetzen. Unser Ziel ist es, den Standort zu stärken und unsere Unternehmen und Spiele auch international besser zu positionieren. Das alles wollen wir mit der Branche gemeinsam angehen, insbesondere natürlich mit dem game und seinem neuen Vorstand, dem ich zur Wahl herzlich gratuliere.“

Auf der Mitgliederversammlung vor dem Sommerfest wählten die game-Mitglieder einen neuen Vorstand: Neuer Vorstandsvorsitzender ist Lars Janssen (Koch Media), seine Stellvertreterin ist Julia Pfiffer (astragon Entertainment). Außerdem wurden noch Johanna Janiszewski (Founder and CEO of Tiny Crocodile Studios), Christian Kluckner (Co-Founder und Managing Director von Chimera Entertainment) und Ralf Wirsing (Managing Director Ubisoft Europa) in den Vorstand gewählt.

Weitere Fotos vom Sommerfest der deutschen Games-Branche gibt es auf Impressionen game Sommerfest 2022 | game

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

