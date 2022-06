Sonic Frontiers: 7 Minuten Gameplay zur Open-World-Flitzerei [U.]

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 2.6.2022:

Einen Tag nach dem ersten Gameplay-Teaser für Sonic Frontiers hat Sega nun nachgelegt. Bei IGN erschien nein siebenminütiges Video, das nach einer kurzen Einführung unkommentiertes Gameplay zeigt. Die Wiesen, Wälder und Flüsse, an denen Sonic vorbei rast, sind anders als der Held realistisch gehalten. Gleichzeitig schweben Plattforming-Elemente wie Schienen zum Rutschen magisch in der Luft. Das Video findet ihr unten in dieser News eingebunden (das Gameplay-Material beginnt ab Sekunde 40).

Ursprüngliche News vom 1.6.2022:

Sega hat einen Teaser-Trailer mit ersten Gameplay-Schnipseln zu Sonic Frontiers veröffentlicht. Beim neuen 3D-Abenteuer des Kult-Igels wird es sich um das erste Open-World-Spiel des Franchise handeln. Der Teaser zeigt kurze Eindrücke davon, wie Sonic rennt, auf Schienen rutscht und Gegner bekämpft – darunter ein haushohes Exemplar am Ende.

Sonic Frontiers wird für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen. Bei der Ankündigung im vergangenen Jahr wurde ein Release Ende 2022 in Aussicht gestellt.