HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Juni 2022 warten im Rahmen derGames with Goldwieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell fürXbox Series X|SundXbox Onesowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen kannst.

Baue mit Aven Colony ein neues Zuhause für die Menschheit. Entdecke Aven Prime, einen Planeten mit Wüsten, Tundren und Dschungeln – Lichtjahre von der Erde entfernt. Du sorgst für die erste extrasolare Siedlung der Menschheit, errichtest Kolonien, baust sie zu ausgedehnten Städten aus und stellst Dich den Herausforderungen der Besiedelung einer neuen Welt.

Aven Colony ist vom 1. bis zum 30. Juni auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Als Architekt*in planst und errichtest Du weltberühmte Wolkenkratzer, die als Meisterwerke der Baukunst in der gesamten Stadt gelten. Ein Hochhauskomplex besteht jedoch aus viel mehr als nur Stahl und Glas: Er ist ein in sich verflochtenes Ökosystem voller Menschen, die darin leben und arbeiten. Diese komplexe Maschinerie benötigt Deine starke Führung, um effizient zu funktionieren. Im Sandbox-Modus tauchst Du in das freie Spiel ein oder stürzt Dich in der Kampagne in 29 Challenges.

Project Highrise: Architect’s Edition ist vom 16. Juni bis zum 15. Juli auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Super Meat Boy ist ein kniffliger Platformer, in dem Du als animierter Fleischklops Deine Freundin vor dem Bösen rettest. Du hüpfst an Wänden, über Seen aus Kettensägen, durch einstürzende Höhlen und Unmengen von Nadeln. Wenn 300+ Level im Solo-Modus noch nicht ausreichen, wartet Super Meat Boy noch mit epischen Boss-Kämpfen, Unmengen freischaltbarer Geheimnisse, Warp-Zonen und versteckten Charakteren auf Dich.

Super Meat Boy ist vom 1. bis zum 15. Juni auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Raskulls ist ein verrücktes Jump-‘n’-Run mit jeder Menge Action! Deine Quest führt Dich durch drei Kapitel und 60 Level, in denen Du springst, fällst, schwimmst, schlägst und Dir Deinen Weg durch die riesige Raskulls-Welt bahnst! Neben dem Solo-Modus wartet auch ein Multiplayer auf Dich, sowohl online als auch per Couch-Koop.

Raskulls ist vom 16. bis zum 30. Juni auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Duhier. Als Mitglied desXbox Game Pass Ultimatekommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold. Zusätzlich hast Du Zugriff auf über 100 tolle Titel auf Konsole, PC, Android, im Browser via Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten.