PM: Neu im Xbox Game Pass: Assassin’s Creed Origins, For Honor: Marching Fire Edition und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Auch im Juni warten wieder spannende Games auf Dich, um Dir die Wartezeit auf den Xbox & Bethesda Games Showcase am 12. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit zu versüßen. Schau doch mal rein und wirf einen Blick auf den aktualisierten Spielekatalog mit jeder Menge großartiger Titel!

1. Juni – For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Konsole und PC)

Ab geht’s für Dich in den Arcade Modus, eine PvE-Erfahrung, die Du solo oder gemeinsam mit Freund*innen spielst. Oder Du stürzt Dich in Breach, einen strategischen 4v4-PvP-Modus, in dem Du eine Burg verteidigst oder angreifst. Dabei wählst Du aus einzigartigen und anpassbaren Held*innen aller vier Fraktionen, inklusive der Wu Lin-Fraktion.

2. Juni – Ninja Gaiden: Master Collection (Konsole und PC)

Erlebe drei Spiele der Ninja Gaiden-Reihe in nur einem Titel. Alle zuvor veröffentlichten Spielmodi sowie DLC-Kostüme sind in dieser Kollektion enthalten. Neben Ryu Hayabusa haben auch die anderen Charaktere viele verschiedene Kostüme zur Auswahl – Du entscheidest selbst, wie Du Dich in das Abenteuer stürzen möchtest.

7. Juni – Assassin’s Creed Origins (Cloud, Konsole und PC)

Assassin’s Creed Origins entführt Dich ins alte Ägypten. Du erkundest die großen Pyramiden, segelst den Nil entlang und deckst dunkle Geheimnisse auf, während Du Zeuge der Gründung der Assassinen-Bruderschaft wirst.

7. Juni – Chorus (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Du übernimmst die Kontrolle über Nara und machst Dich auf den Weg, einen dunklen Kult zu zerstören. Im Zuge Deiner Reise schaltest Du verheerende Waffen und Fähigkeiten frei. Mit Forsaken, Deinem einzigartigen Starfighter, erforschst Du uralte Tempel, kämpfst in der Schwerelosigkeit und wagst Dich über die Realität hinaus.

7. Juni – Disc Room (Cloud, Konsole und PC) [email protected]

Im Jahr 2089 taucht eine große Scheibe in der Umlaufbahn des Jupiters auf. Du schlüpfst in einen übergroßen Raumanzug und erkundest ein weitläufiges intergalaktisches Schlachthaus. Sei dir gewiss, dass Du das Zeitliche segnen wirst – ein neuer Run ist aber lediglich einen Knopfdruck entfernt.

7. Juni – Spacelines from the Far Out(Konsole und PC) [email protected]

Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Spacelines from the Far Out ist ein Koop-Management-Titel im Stil eines Rogue-like. Du kümmerst Dich um Airlines im Weltraum mit freischaltbaren Raumschiffen, Upgrades, Charakteren und Anpassungsmöglichkeiten sowie zufällig generierten Herausforderungen, Reisen und Reiserouten. Das Spiel solltest Du Dir auf jeden Fall anschauen, wenn Du auf eine großzügige Portion 60er-Jahre-Weltraumflair und Jazz stehst.

Seit dem Launch von Rainbow Six: Extraction und Rainbow Six: Siege im PC Game Pass hat die Xbox App auf PC einige Updates erhalten. Ab sofort ist es noch einfacher, Spiele von Ubisoft zu finden und über Ubisoft Connect zu installieren. Zukünftig springst Du mit Hilfe der Optimierungen direkt in For Honor: Marching Fire Edition und Assassin’s Creed Origins, sobald die Titel im PC Game Pass erscheinen.

Weitere Informationen rund um den Zugang zu Ubisoft Games mit PC Game Pass oder die Verknüpfung von Deinem Game Pass-Account und Ubisoft Connect findest Du auf der Hilfe-Seite von Ubisoft.

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition – Knights of the Mediterranean DLC

Als Game Pass-Mitglied sparst Du bis zu 10 Prozent! Erlebe die Zivilisationen Italiens und Maltas in Age of Empires III: Definitive Edition. Mit dabei ist der brandneue Tycoon-Spielmodus und erstmals ein Satz historischer Karten, die endlosen Spielspaß mit historischem Twist bieten.

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator – Top Gun: Maverick Expansion

Mit Microsoft Flight Simulator – Top Gun: Maverick Expansion steigst Du auf in stratosphärische Höhen. Die kostenlose Erweiterung wurde in Zusammenarbeit mit dem Film Top Gun: Maverick und Paramount Pictures umgesetzt und fordert Dein Geschick in spannenden neuen Inhalten heraus.

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Leviathan Expedition

Leviathan ist die siebte No Man’s Sky-Expedition. Die Reisenden sind in einer Zeitschleife gefangen, die vermutlich auf eine mythische Weltraumkreatur zurückgeht. Schließe Dich in einer Gemeinschaft zusammen, sammle Erinnerungsfragmente und verlorene Überreste früherer Zeitschleifen und befreie das Universum. Auf Dich warten neue Belohnungen, darunter der WhaleStalker-Umhang, der Temporal Starship Trail und der Leviathan selbst, eine imposante, lebende Fregatte, die Du Deiner Flotte hinzufügen kannst.

Bis zum 9. Juni – Sea of Thieves: Lost Sands Adventure

Wiederherstellung oder Ruin – Du entscheidest! Wähle zwischen Merrick oder dem Servant of the Flame und bestimme die Zukunft des Golden Sands Outpost. Das vierte zeitliche begrenzte Abenteuer erwartet Dich zwischen dem 26. Mai und 9. Juni.

Du willst im Juni mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

7. Juni – Assassin’s Creed Origins: Deluxe-Paket

Mit dem Deluxe-Paket verbesserst Du Dein Spielerlebnis, während Du die Anfänge der Bruderschaft der Assassinen erforschst. Das Deluxe Pack enthält die Mission „Hinterhalt auf See“, das Wüstenkobra-Paket (inklusive eines Outfit, zwei legendären Waffen, ein legendäres Schild sowie ein Reittier) und drei Fähigkeitspunkte.

Jetzt verfügbar – Madden NFL 22: MUT MVP Bundle

Sichere Dir Madden NFL 22 Ultimate Team MVP-Inhalte, darunter ein Mahomes- oder Brady-Elite-Item sowie elf Team Fantasy Packs.

Jetzt verfügbar – Eternal Return: Skins und Boosts Premium Bundle

Schalte A-Coin und XP-Boosts sowie drei Skins frei: Midnight Shinobi Yuki, Champion Jan und Magnolia Oracle Hyejin.

Jetzt verfügbar – Smite: Slipknot Starter Pass

Hol dir deinen Slipknot-Starterpass mit Poseidon, Chaac, Raijin und mehr!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine20 Prozent Preisnachlassauf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Game Pass erfährst Du jederzeit über dieXbox Mobile App, die neueXbox (Beta) Appauf Windows PC, oder hier aufXbox Wire DACH.