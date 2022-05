PM: Days of Play: Schnappt euch diese Games unter 5 Euro! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fantastische Spiele müssen gar nicht teuer sein! Die Days of Play versorgen euch mit zahlreichen Games zu Hammerpreisen.

Was, ihr wisst noch gar nicht, was ihr als Nächstes ausprobieren sollt? Dann schaut euch die nachfolgenden sieben Spiele an, die im Preis kaum zu schlagen sind. Weniger als fünf Euro blättert ihr für jedes hin! Vom Angelspiel bis zu explodierenden Würmern und einem unersättlichen Schwarzen Loch ist wirklich alles dabei.

Ihr habt eigentlich immer hunger und euer Bauch scheint ein Schwarzes Loch zu sein, das so ziemlich alles verschlingt? Dann könnte Donut County genau euer Spiel sein! Hierbei übernehmt ihr die Rolle eines kleinen Schwarzen Lochs, das sich seinen Weg durch verschiedene Levels bahnt und dabei alles verschlingt, was klein genug ist. Mit jedem Grashalm und jedem Hund wird der Umfang des Schwarzen Lochs größer, bis schließlich sogar ganze Häuser verschluckt werden können. Damit die unstillbare Gier vom Schwarzen Loch nicht grundlos erscheint, werdet ihr mit zahlreichen Zwischensequenzen gut unterhalten. Darin seht ihr vor allem die bereits eingesaugten Charaktere, die nun irgendwo im Nirgendwo aufeinander treffen.

Donut County

€12,99 -> €3,89 | Aktion gültig bis 8.6.2022

Habt ihr Lust auf einen neuen Job? Dann macht euch auf zu Five Nights at Freddy’s und startet eure Arbeit in der beliebten Pizzeria. Da ist ganz schön was los! Vor allem nachts, wenn die Roboter von Inhaber Freddy Fazbear komplett durchdrehen. Und eure Aufgabe ist es nun, das alles zu überwachen! Ihr sitzt mit limitierten Ressourcen vor Bildschirmen und müsst die verrückten Figuren im Auge behalten, bevor sie euch überraschen. Sollte euer Stromvorrat am Ende sein, seid ihr es wahrscheinlich auch …

Five Nights at Freddy’s

€7,99 -> €3,99 | Aktion gültig bis 8.6.2022

The Stealth Inc 1 & 2 sind brutale Platformer-Action mit jeder menge Rätsel! Springt und schleicht euch durch die zahlreichen Level, um eure Klonfreunde zu retten. Und das sogar im Doppelpack, denn mit dieser Edition bekommt ihr direkt beide Teile. Versucht den neugierigen Augen eurer Gegner zu entkommen, haltet euch in der Dunkelheit auf und nutzt jede Gelegenheit, um euch an ihnen vorbei zu schleichen. Besonders spannend werden die Puzzle-Elemente, bei denen ihr Schalter in der richtigen Reihenfolge und so manch anderes Rätsel lösen müsst, um ins nächste Areal zu gelangen.

The Stealth Inc 1 & 2 Ultimate-est Edition

€16,99 -> €3,39 | Aktion gültig bis 8.6.2022

Vergesst alle Rennregeln und legt einfach los! Mit den Days of Play erhaltet ihr Gravel samt Season Pass und weiteren Extras für einen top Preis. Das arcadige Rennspiel führt euch fantastische Ort und gibt euch zahlreiche Freiheiten. Rammt Gegenstände und zerstört sie, lasst das Adrenalin durch eure Adern fließen und startet so richtig durch. In vier verschiedenen Disziplinen stehen euch zahlreiche Stecken zur Verfügung. Spektakuläre Rennen führen euch an die schönsten Orte der Welt, tolle Arenen und Fantasie-Strecken, die ihr so noch nie gesehen habt.

Gravel Special Edition

€39,99 -> €3,99 | Aktion gültig bis 8.6.2022

In einer Welt und zu einer Zeit, in der nur die Stärksten auf dem Schlachtfeld überleben, schickt ihr eure fähigsten Kämpfer in diesem taktischen Spiel auf den Platz. Bei Mordheim handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen Brettspiels, das sich bei vielen Spielern großer Beliebtheit erfreut. Verschiedene Kriegerbanden erheben ihre Waffen, um einflussreicher zu werden und die Stadt einzunehmen. Ganz zu schweigen von dem vielen Gold und den Schätzen, die es dabei zu holen gibt!

Habt ihr genug trainiert und die richtige Ausrüstung, um hier zu bestehen?

Mordheim: City of the Damned

€19,99 -> €3,99 | Aktion gültig bis 8.6.2022

Was am See Spaß macht, ist vor der Konsole mindestens genauso entspannend! Taucht mit Euro Fishing in die Welt des Angelsports ein und lernt Schritt für Schritt alle wichtigen Grundlagen. Habt ihr das Zeug dazu, den ganz großen Fang zu machen? Die schönsten Seen in Europa warten nur darauf, dass ihr eure Angel auswerft. Doch stellt euch das Anglerleben nicht zu leicht vor: Die Fische reagieren empfindlich auf Umgebungsveränderungen. Sobald sich beispielsweise die Tageszeit oder die Temperatur ändert, wird sich auch ihr Verhalten ändern. Solltet ihr mal kein Glück haben, könnt ihr eure zukünftige Beute auch vom Steg aus beobachten. Aber dann heißt es: Petri Heil!

Euro Fishing

€17,99 -> €4,49 | Aktion gültig bis 8.6.2022

Die Würmchen sind los! Noch nie sahen die explosionsfreudigen Worms so cool aus wie auf PS4 oder PS5. Mit bis zu 32 Worms auf einem Bildschirm entsteht absolutes Chaos – und das auch noch Crossplay! Sucht euch einen der vielen Spielmodi aus und kämpft bis zum Schluss, denn Last Worm Standing! Damit ihr euren persönlichen Kriegerwurm auch gut erkennt, sind in dieser Digital Deluxe Edition auch einige Outfits enthalten, um euer Würmchen anzupassen. Jetzt müsst ihr euch nur noch den Schafwerfer oder die Bazooka schnappen und schon kann es losgehen.

Worms Rumble – Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

€21,99 -> €4,39 | Aktion gültig bis 8.6.2022