Cyberpunk 2077: Verkäufe legen durch Nextgen-Upgrade enorm zu

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 22,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der polnische Spiele-Konzern CD Projekt hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 präsentiert. Daraus geht unter anderem hervor, dass der Verkauf digitaler Versionen von Cyberpunk 2077 (im Test, PC-Note 10.0 ) seit dem Release des Nextgen-Upgrades am 15. Februar deutlich zugelegt hat. Ein Balkendiagramm zeigt die ungefähre Absatzmenge im Zeitraum vom 1.1.-14.2. und vom 15.2.-31.3. 2022 und der Unterschied ist überdeutlich (siehe Titelbild). Allerdings fehlen der Darstellung konkrete Zahlen.von Forbes hat allerdings via Bildbearbeitungssoftware untersucht, wie oft die Balken des linken Diagramms in das rechte Diagramm passen. Vorausgesetzt, die Skala ist bei beiden identisch, haben die Verkäufe demnach auf Playstation-Konsolen um das Sechsfache und auf Xbox-Konsolen um das Achtfache zugelegt. Konkret meldete CD Projekt im April 2022 geschätzt 18 Millionen verkaufte Einheiten von Cyberpunk 2077. Wichtig zur Einordnung: Kurz nach dem Launch im Dezember 2020 hatte die polnische Firma 13 Millionen verkaufte Einheiten gemeldet.Insgesamt gibt die CD-Projekt-Gruppe an, im ersten Quartal 2022 216 Millionen polnische Zloty (etwa 47 Millionen Euro) Umsatz gemacht zu haben, wovon der größte Teil auf Cyberpunk 2077 zurückgehe (weitere Einnahmequellen sind der GOG-Spieleshop,und).Einer zweiten Tabelle ist zu entnehmen, wie sich hinsichtlich der Größe der internen Teams der Schwerpunkt von Patches sowie Next-Gen-Upgrade für Cyberpunk 2077 nun auf die Entwicklung des DLCs für das futuristische RPG verlagert hat. Während in den kommenden Monaten noch Patch 1.6 geplant ist, soll der Cyberpunk-DLC 2023 erscheinen und ein vermeintlicher Leak verriet kürzlich nicht wenige Details zu Umfang, Story und Schauplätzen . Es scheint auch, als könnte es anders als ursprünglich geplant bei einem DLC bleiben. In einer Investoren-Konferenz äußerte, CEO von CD Projekt, "die Erweiterung von Cyberpunk 2077 wird das letzte auf der RED Engine basierende Produkt, alle weiteren Produkte werden auf Unreal laufen."Des Weiteren ist auch ein kleines Team aufgeführt, dass sich um die auf Ende 2022 verschobene Nextgen-Fassung von The Witcher 3 kümmert. Außerdem kündigte CD Projekt an, dass nun die Vor-Produktion des vierten-Rollenspiels angelaufen sei.Unten eingebunden findet ihr das Video zum Quartalsbericht. Eventuell müsst ihr die englischen Untertitel manuell aktivieren.