Casebook 1899 - The Leipzig Murders: Kickstarter-Kampagne gestartet

PC Linux MacOS

Nachdem im April die Kickstarter-Kampagne zu Beyond The Edge Of Owlsgard erfolgreich zu Ende gegangen ist, wagt sich nun der nächste deutsche Indie-Entwickler mit seinem Point-and-Click-Adventure in Pixeloptik auf die Crowd-Funding-Plattform. Für sein erstes Projekt Casebook 1899 - The Leipzig Murders bittet Gregor Müller um Unterstützung in Höhe von 15.000 Euro. Den passenden Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

In diesem klassischen Detektiv-Abenteuer, das in einer Industriemetropole an der Schwelle des 20. Jahrhunderts spielt, dürft ihr als Kriminal-Kommissar Joseph Kreiser vier Mordfälle untersuchen, die je nachdem, wie ihr euch anstellt, jeweils unterschiedliche Enden zu bieten haben. In den Fällen werdet ihr Personen verhören, Umgebungsrätsel lösen und euren Blick für Details schärfen, um schlussendlich mit den richtigen Hinweisen den Täter zu ermitteln.

Weitere Details könnt ihr der seit heute laufenden Kampagne entnehmen, die am 30. Juni hoffentlich erfolgreich beendet wird. Derzeit ist geplant, dass das Spiel Ende 2023 erscheint. Es wird unter anderem eine komplett deutsche Sprachversion inklusive Vertonung beinhalten. Den ersten der vier Fälle könnt ihr in Form einer Demoversion bereits jetzt auf Steam herunterladen.