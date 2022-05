Amazon Prime Gaming im Juni mit Flucht von Monkey Island und mehr

PC andere

Nachdem ihr euch als Amazon-Prime-Abonnent in diesem Monat bereits den dritten Teil der Monkey Island-Serie sichern konntet, folgt im Juni der vierte Teil namens Flucht von Monkey Island. Wer vor dem Hintergrund der noch in diesem Jahr erscheinenden Fortsetzung Return to Monkey Island (zur News) vielleicht doch einmal trotz der schlecht gealterteten 3D-Grafik und der verkorksten Steuerung in das Adventure reinspielen möchte, findet im Kern noch ein "echtes" Monkey Island mit ein paar netten Ideen, das allerdings nie das Niveau der Vorgänger erreicht.

Außerdem findet ihr unter den im Abo enthaltenen Spielen den Open-World-Action-Titel Far Cry 4 (im Test, Note: 8.5). Um die Spiele herunterladen zu können, müsst ihr die Amazon Games App installieren.

Die weiteren Titel im Juni im Überblick:

Astrologaster (Lebens-Simulation; zum Steckbrief)

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) Across the Grooves (Story-Adventure; zum Steckbrief)

(Story-Adventure; zum Steckbrief) Calico (Lebens-Simulation; zum Steckbrief)

(Lebens-Simulation; zum Steckbrief) WRC 8 (Rennspiel; siehe News; zum Steckbrief)

