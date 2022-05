Euro Truck Simulator 2: Heart of Russia vorerst auf Eis gelegt

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit geraumer Zeit arbeitet das Studio SCS Software an Heart of Russia. Der DLC für den Euro Truck Simulator 2 sollte eigentlich in der nächsten Zeit erscheinen, wurde nun aber vorerst auf Eis gelegt. Nach langer und reiflicher Überlegung hatte man sich aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine dafür entschieden.

Die Entwickler wollen Abstand von Russlands aggressivem Vorstoß nehmen. Ihrer eigenen Einschätzung nach könnt es den Eindruck erwecken, sie würden durch den DLC in irgendeiner Form Unterstützung zeigen. Sobald der Krieg ein Ende gefunden habe wolle man untersuchen, inwieweit man durch die Veröffentlichung dem ukrainischen Volk bei der Überwindung des Traumas helfen könne.