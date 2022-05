Gotham Knights: Entwickler erklären, warum es nicht auf Lastgen kommt

PC Xbox X PS5

Mit dem 25. Oktober 2022 hat das Open-World-Superhelden-Abenteuer Gotham Knights einen Release-Termin spendiert bekommen. Allerdings müssen alle von euch, die keine PS5, Xbox Series X/S und auch keinen starken Spiele-PC besitzen, sehr stark sein. Denn das Spiel wird nicht auf den Lastgen-Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen. In einer Fragerunde auf Discord haben die Entwickler nun erklärt, warum dem so ist:

Bei Betrachtung der Größe und Ambitionen von Gotham Knights mussten wir gewisse Elemente priorisieren und unseren Fokus darauf legen, das Spiel in zufrieden stellender Qualität auf der Current Gen zu veröffentlichen.

So der Executive Producer Fleur Marty. Man entschuldige sich bei allen Spielern, die noch keine neue Konsole ihr Eigen nennen, bitte aber auch um Verständnis.