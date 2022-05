Respektive die beste Spiele-Reihe?

PC Xbox X PS5

Teaser Über die Jahre gab viele Spiele in der weit, weit entfernten Galaxis. Von Shootern über Rollenspiele bis hin zu Flugsimulationen war einiges geboten. Doch welche(s) Spiel(reihe) ist euer Favorit?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es mangelt nicht an Nachschub aus dem Star Wars-Universum. Kürzlich ist die Serie Kenobi gestartet, in jüngerer Vergangenheit erschienen an der Spiele-Front Star Wars - Squadrons (im SP-Test, Note 8.0) und Lego Star Wars - Die Skywalker Saga (im Test) und dieser Tage wurde Star Wars Jedi - Survivor angekündigt, der Nachfolger zu Jedi - Fallen Order (im Test, Note 8.5) und auch das erste Lizenz-Spiel von Quantic Dream wird im von George Lucas begründeten angesiedelt sein.

Doch genug der Zukunftsmusik. Wenn wir den Blick auf Jahrzehnte an Star-Wars-Versoftungen zurückblicken: Welches ist euer Lieblingsspiel beziehungsweise eure Lieblingsspiele-Serie aus einer weit, weit entfernten Galaxis?

Ihr könnt eure Stimme bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.