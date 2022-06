Neues Lesefutter

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein neuer Monat, eine neue Lesetipps-Ausgabe. Dieses Mal geht es um die geplante Twitter-Übernahme durch Elon Musk und Horizon - Forbidden West (im Test). Weitere Themen sind der Spielejournalismus in Deutschland und Datenerfassung durch Amazon Alexa. Zum Schluss wird es musikalisch, denn HM Global Joergi steht am Mischpult und legt auf.

„Das Wunderkind ruiniert sein Lebenswerk“

rnd.de am 20.05.2022, Frank-Thomas Wenzel

Elon Musk konfrontierte Twitter vor wenigen Tagen mit der hohen Anzahl an Fake-Accounts auf dem Netzwerk und sagte, er wolle die geplante Übernahme aufgrund dessen vorübergehend auf Eis legen. Frank-Thomas Wenzel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland kommentiert:

Der Vorwurf kommt jedenfalls reichlich spät. Er hätte wohl besser doch etwas mehr als die fünf Prozent seiner Zeit für die Akquisition aufwenden sollen. Musk verspielt mit solchen Mätzchen seine Reputation.

„Wichtige Arbeit, die niemand bezahlen will“

wasted.de am 14.05.2022, Dom Schott

Um seine Rechnungen bezahlen zu können, muss Dom Schott als freier Spielejournalist mehrere Artikel pro Woche veröffentlichen. Investigative Reportagen seien unter diesen Umständen ein Verlustgeschäft:

Die Honorare im Textjournalismus sind schlecht. Sie orientieren sich meist an Standardsätzen und nur selten am tatsächlichen Aufwand, der für die Recherche und das eigentliche Schreiben notwendig wäre. [...] Die Konsequenz: Investigative Arbeit geht auf Kosten der JournalistInnen, die mit ihrer Arbeit ihre Existenz riskieren – oder sie fällt eben komplett unter den Tisch.

„Es gibt immer nur ein erstes Mal“

polyneux.de am 18.05.2022, SpielerZwei

Auch wenn Horizon - Forbidden West eine gelungene Fortsetzung des ersten Teils sei, können SpielerZwei von polyneux.de die Spielwelt und Aloy als Charakter nicht mehr so sehr in ihren Bann ziehen wie bei Zero Dawn:

Was mir aber fehlt, und da mache ich den Entwicklern gar keinen Vorwurf, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, ist dieses Gefühl, wie ein kleines Kind mit weit aufgerissenen Augen eine neue Welt zu entdecken, welches Forbidden West in dieser Form nicht reproduzieren kann.

„Your Echos are Heard: Tracking, Profiling, and Ad Targeting in the Amazon Smart Speaker Ecosystem“

arxiv.org am 22.04.2022, Umar Iqbal et al.

Eine wissenschaftliche Studie zum Thema Tracking durch Amazon Alexa und das darum gebaute Software-Ökosystem. Das Forscherteam um Umar Iqbal (Nvidia Research) fand heraus, dass bis zu 41 Werbepartner ihre Cookies mit Amazon synchronisieren und Interaktion mit den Echo-Geräten zu bis zu 30mal höheren Geboten durch Werbetreibende führen kann.

Aus dem GG-Archiv: DJ Hero mit HM Global Joergi

GamersGlobal.de am 31.10.2009, Jörg Langer

Ein Videotest aus der Anfangszeit von GamersGlobal, bei dem Jörg Langer vollen Körpereinsatz zeigte. Um DJ Hero angemessen zu würdigen, wurde der GG-Chefredakteur gleich selbst zum Plattenschwinger und legte als HM Global Joergi ein paar Beats auf. Ich persönlich fand übrigens DJ Hero gar nicht schlecht, auch wenn leider mein Turntable-Controller nach drei- oder viermal spielen schon kaputt war.

Im heutigen Video: Anlässlich ihrer 250. Folge hat sich GameTwo selbst reviewen lassen – von Heinrich Lenhardt.

Einen ganz besonderen Dank senden wir diesmal an die werten User Q-Bert und Sokar! Auch wenn es nicht alle Hinweise in diese Ausgabe der Lesetipps geschafft haben, so haben wir uns immens über eure Nachrichten gefreut, bitte macht gerne weiter so! Eure Tipps schickt ihr bitte per PN an das Lesetipp-Team, Necromanus, Jürgen, Johannes und Q-Bert.