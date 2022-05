Star Wars Jedi - Survivor: Fallen-Order-Nachfolger offiziell enthüllt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Screenshot stammt aus dem Vorgänger Star Wars Jedi - Fallen Order

Dass an einem Nachfolger des (in Teilen) von Dark Souls inspirierten Actionadventures Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test+, Note: 8.5) gearbeitet wird, hat Electronic Arts in seiner Rolle als Publisher bereits im Januar angekündigt. Im Rahmen der Star Wars Celebration 2022 in Anaheim wurde nun auch offiziell der Name des Sequels enthüllt. Die Entwickler von Respawn Entertainment erzählen in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games in Star Wars Jedi - Survivor die Geschichte des Jedi Cal Kestis fünf Jahre nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil weiter. Einen ersten Teaser-Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

Als einer der letzten Jedi der Galaxis seid ihr auf der Flucht vor dem Imperium, werdet dabei aber immerhin erneut von eurem Droiden-Begleiter BD-1 unterstützt. Im Laufe eurer Reise sollt ihr euch auch noch mit einer Vielzahl von anderen Charakteren verbünden können, wobei unklar bleibt, welche Freiheiten ihr in Bezug darauf genießen dürft. Auch, welche neuen Fähigkeiten das rollenspielartige Charaktersystem bietet, bleibt im Vagen.

Der Game Director bei Respawn, Stig Asmussen, gibt einen kleinen Einblick:

Schon vor der Fertigstellung von Jedi - Fallen Order hatte unser Team eine Vision davon, wie wir das Abenteuer von Cal, BD und der Crew in einem Sequel fortsetzen würden. Für Jedi - Survivor arbeiten wir eng mit Lucasfilm Games zusammen, um die Story von Jedi - Fallen Order weiterzuerzählen. Wir nutzen moderne Technologien, um Cals Geschichte mit dynamischeren Jedi-Kämpfen und filmreifem Storytelling fortzusetzen, während Cal in den dunklen Zeiten überlebt und reifer wird.

Auch Douglas Reilly, Vizepräsident von Lucasfilm Games, äußert sich (wenig überraschend) begeistert von dem Spiel:

Die Geschichte von Cal Kestis hat Millionen von Star Wars-Fans in ihren Bann gezogen, und wir freuen uns, diese epische Erzählung gemeinsam mit den Weltklasse-Entwicklern von Respawn fortzusetzen.

Das 3D-Actionadventure soll im Laufe des Jahres 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen, anders als bei vielen anderen aktuellen Spieleproduktionen bleibt also die ältere Konsolengeneration diesmal außen vor.