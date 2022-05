PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 30. Mai bis zum 3. Juni (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Gravitar: Recharged

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein einsamer Pilot muss sich weit weg von zu Hause in einem abstrakten Universum zurechtfinden, in dem unbekannte Planeten und Raumstationen von feindseligen Aliens bewacht werden. Meistere Deine Missionen und durchquere dabei anspruchsvolle Umgebungen, die Deine Fähigkeiten als Pilot*in auf die Probe stellen.

Janitor Bleeds

Ein Horrorspiel mit Retroflair, das Dich in eine alte Spielhalle mitnimmt. Hier lernst Du den mysteriösen Spieleautomat Janitor kennen. Dieser zwingt Dich zum Weiterspielen, während er eine furchteinflößende Kraft auf Dich ausübt. Um zu überleben, musst Du noch tiefer in die Spielhalle gehen und dabei immer weiterspielen. Nach und nach verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität – weißt du, was sich hinter Deinem Rücken abspielt, wenn Du auf den Bildschirm starrst?

Pinku Kult: Hex Mortis

Du übernimmst die Kontrolle über Deine*n Bewohner*in von Razore City. Währenddessen beauftragt Dich die mysteriöse Shōkan Corp, mehrere eigenartige Vorfälle in der Stadt zu untersuchen und die Drahtzieher*innen hinter alldem aufzuspüren. Wage Dich durch die Stadt und entdecke geheimnisvolle Orte – level Dein Team von Außenseiter*innen auf und stelle Dich der Hölle selbst entgegen.

Word Wheel by POWGI

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das klassische Wortrad-Puzzle wird digital. Finde so viele Wörter wie möglich aus den angezeigten Buchstaben, wobei Du immer den mittleren Buchstaben verwenden musst. 120 Rätsel und genauso viele lustige Witze warten darauf, gelöst und enthüllt zu werden. Spiele mit bis zu drei Freund*innen, um die Rätsel gemeinsam zu lösen oder Euch untereinander zu messen.

Souldiers

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Kämpfe für Deine Freiheit in einer weitläufigen Fantasiewelt zwischen Lebenden und Toten. Verbessere deine Fähigkeiten als Späher*in, Werfer*in oder Bogenschütz*in in einem Retro-Epos mit Puzzle-Platforming, Metroidvania-Erkundungen und elektrisierenden Kämpfen.

Surface Rush

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Teste Deine Reflexe und erreiche so schnell wie möglich die Oberfläche. Surface Rush ist ein Geschicklichkeitsspiel im Arcade-Stil, bei dem Du Pumpentum werfen musst, damit er über den Meeresboden hüpft. Stelle Dich 132 Leveln voller Fallen, finde versteckte Sterne und fordere Deine Freunde heraus.

QUByte Classics – Jim Power: The Lost Dimension Collection by Piko

QUByte-Klassiker – Jim Power: The Lost Dimension von Piko ist ein klassischer Action-Adventure-Platformer, in dessen Mittelpunkt der Spezialagent Jim Power steht. Sein Ziel ist es, den Planeten vor dem übernatürlichen Außerirdischen namens Vaprak zu retten. Ein direkter Angriff auf ihn wäre nicht effektiv und so muss Jim Power sich durch die Verteidigungsanlagen schleichen, um die Bedrohung zu eliminieren.

EleMetals: Death Metal Death Match

Wähle einen von sechs Metalheads aus und erledige Deine Freund*innen oder NPCs. Wirf Metallsplitter oder stürze Dich direkt auf Deine Feinde, um den Kampf als letzte*r Überlebende*r zu gewinnen.

Red Siren: Space Defense

Du steuerst die Rote Sirene, ein Raumschiff mit einem hochmodernen Roboter-Zerstörer. Verteidige Stahlminen auf fremden Planeten, eskortiere Versorgungsschiffe und erkunde die Asteroidenfelder. Kämpfe gegen feindliche Mechs, Roboter und Jets in einem endlosen Konflikt um die reichhaltigen Ressourcen eines fernen Sonnensystems.

Super Perils of Baking

Super Perils of Baking ist ein vollständig überarbeitetes Remake des allerersten Titels von Lillymo Games: dem 2D-Plattformer Perils of Baking aus dem Jahr 2018, mit einer bilderbuchartigen Darstellung und präzisem Platforming.

TEN – Ten Rooms, Ten Seconds

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein herausfordernder Plattformer, in dem es darum geht, innerhalb von zehn Sekunden aus hochgefährlichen Räumen zu entkommen. Sammele Jetons, kaufe Upgrades und lerne, wie Du den Sägeblättern, Kanonenschlägen, Lasern, Monstern und vielem mehr in jeder Etage entkommst.

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy ist ein anspruchsvolles Roguelite-Rollenspiel mit Brettspielcharakter, einer offenen Welt und einer coolen Variante des Permadeath.