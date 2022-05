PM: Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion enthüllt! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns riesig, unseren neuesten DLC für Jurassic World Evolution 2 anzukündigen. Die Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion wurde in enger Zusammenarbeit mit Universal Pictures und Amblin Entertainment entwickelt und durch den Film Jurassic World: Ein neues Zeitalter inspiriert. Sie bringt völlig neue Spannung, Nervenkitzel und Chaos in die bahnbrechende Management-Simulation. Die Erweiterung bietet eine fesselnde Kampagne, neue prähistorische Spezies (darunter die heiß ersehnten gefiederten Dinosaurier), einen eigenen Chaostheorie-Modus, innovative Gameplay-Mechaniken und vieles mehr.

Fangen wir mit dem Kampagnenmodus an. Taucht ein in eine fesselnde neue Geschichte, die auf Jurassic World: Ein neues Zeitalter aufbaut. Ihr arbeitet an der Seite von berühmten Charakteren der Serie, darunter Claire Dearing (im Englischen gesprochen von Bryce Dallas Howard), Dr. Alan Grant (im Englischen gesprochen von Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (im Englischen gesprochen von Laura Dern) und Lewis Dodgson (im Englischen gesprochen von Campbell Scott). Ihr baut das neue Forschungszentrum von Biosyn Genetics auf und entsendet Wissenschaftler, um in Bernstein eingeschlossene DNA zu bergen, erstaunliche neue Dinosaurierarten zu synthetisieren und auszubrüten und ihre vielfältigen Verhaltensweisen zu beobachten.

Führt das Forschungszentrum von Biosyn Genetics durch mehrere Bauphasen und nutzt eine Reihe von durch den Film inspirierten Gebäuden, um die Anlage auszubauen. Grabt tief in Bernsteinminen und fördert seltene Genome zutage, um völlig neue prähistorische Arten zu erschaffen. Beauftragt Wissenschaftler damit, beeindruckende Dinosaurier, wie z. B. neue gefiederte Arten, zu synthetisieren und auszubrüten, und entlasst sie in eure Parks. Darüber hinaus könnt ihr mit dem Hyper-Loop-Transportsystem eure Angestellten schneller durch eure Anlage fortbewegen.

Als Nächstes haben wir den fesselnden neuen Chaostheorie-Modus. In der neuen Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion könnt ihr jetzt ein packendes neues Szenario durchspielen, das von den epischen Ereignissen in Jurassic World: Ein neues Zeitalter inspiriert ist. Baut euch eure eigene Anlage und beherbergt Dinosaurier in der abwechslungsreichen Landschaft der Sierra Nevada mit majestätischen Kiefernwäldern, verschneiten Hügeln und weiten Ebenen. Nutzt spezielle Techniken, um Tierherden schnell zusammenzutreiben, ohne sie betäuben und transportieren zu müssen, und sorgt mit neuen Sicherheitsmaßnahmen für ihre Sicherheit. Wenn Viehdiebe versuchen, eure Dinosaurier zu stehlen, haltet sie davon ab, indem ihr Hochleistungsscheinwerfer auf sie richtet und ordentlich Gas gebt, um ihre Fahrzeuge abzufangen. Wie auch immer ihr das Szenario meistert, im neuen Chaostheorie-Modus der Erweiterung seht ihr, wie sich die Ereignisse entwickeln, wenn ihr die Kontrolle übernehmt.

Die Dominion Biosyn Expansion wäre nicht komplett ohne vier spektakuläre, neue prähistorische Spezies. Dazu gehören die heiß ersehnten gefiederten Dinosaurier in den eindrucksvollen Spezies Therizinosaurus, Pyroraptor und Quetzalcoatlus. Mit ihrem bemerkenswerten Gefieder, das sogar auf wechselnde Witterungsbedingungen wie Schnee und Regen unterschiedlich reagiert, sind sie mit Sicherheit eine der Hauptattraktionen in euren Parks. Zusätzlich zu diesen beeindruckenden Spezies erscheint der Dimetrodon – die älteste prähistorische Spezies, die jemals in einem „Jurassic World Evolution“-Spiel zu sehen war, da er Jahrmillionen vor dem Auftauchen der Dinosaurier ausgestorben ist.

Zusammen mit diesen neuen Spezies führen wir auch zwei neue Varianten ein, darunter den Dreadnoughtus, eine beeindruckende Variante des bestehenden 26 Meter langen Pflanzenfressertitanen aus dem Spiel, und die Giganotosaurus-Variante, eine weitere Version des massiven Fleischfressers, die sogar den mächtigen T-Rex überragt. In der Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion wird es außerdem sechs neue kosmetische Skins für bereits existierende Arten geben. Dazu gehören zwei Skins für den berüchtigten T-Rex – eine vernarbte und eine gefiederte Version, eine für den Dilophosaurus und drei alternative Skins für den Parasaurolophus, die allesamt euren Lieblingen neues Leben einhauchen. Ob ihr dem T-Rex ein flaumiges Gefieder verpasst oder den Dilophosaurus an die Filmversion anpasst, ihr verleiht bekannten Dinosauriern eine zusätzliche, aber dennoch authentische Dimension.

Wir freuen uns schon riesig auf die Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion und können es kaum erwarten, dass ihr die Erweiterung spielt – egal, ob ihr euch in den neuen Kampagnenmodus stürzt, der an Jurassic World: Ein neues Zeitalter anknüpft, in eine neue Chaostheorie-Stufe eintaucht, die sich auf ein entscheidendes Ereignis im kommenden Film konzentriert, neue Arten, Skins und Varianten in euren Parks einführt oder mit aufregenden neuen Gameplay-Mechaniken experimentiert.

Die Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion erscheint am 14. Juni für PlayStation 5 und PlayStation 4.