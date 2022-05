State of Play am nächsten Donnerstag mit Neuankündigungen und Updates

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sony hat im Playstation Blog für nächsten Donnerstag, den 2. Juni, eine neue State of Play-Ausgabe angekündigt. In der circa 30 minütigen Show erwarten euch "Ankündigungen und Neuigkeiten aus der Playstation-Welt". Neben Spielenthüllungen, exklusiven Vorschauen und Updates zu Titeln von Sony und Drittanbietern wird es auch einen ersten Vorgeschmack auf einige Spiele für Playstation VR2 geben. Die State of Play könnt ihr am Donnerstag ab 23:59 Uhr deutscher Zeit auf Twitch oder YouTube mitverfolgen.

Nachdem die E3 dieses Jahr offiziell abgesagt wurde, läutet Sony mit der State of Play die Zeit der Videospiel-Sommershowcases ein. Als nächstes folgt vom 9. bis 12 Juni das Summer Game Fest, das wie in den vergangenen Jahren von Moderator Geoff Keighley präsentiert wird. Microsoft veranstaltet am 12. Juni den eigenen Xbox & Bethesda Games Showcase. Den Abschluss bildet vom 24. bis 28. August die gamescom, die als Hybrid-Event sowohl vor Ort in Köln als auch digital stattfinden wird.