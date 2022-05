PM: Days of Play Kracher unter 15 Euro (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Days of Play bringen euch eine ganze Reihe an fantastischen Games zu galaktisch guten Preisen. Es gibt so viel zu entdecken! Damit ihr den Überblick nicht verliert und auch wirklich die besten Schnäppchen abstaubt, zeigen wir euch heute sieben super Deals für eure Spielebibliothek.

Die folgenden Games sind nicht nur cool, sie sind dank der Days of Play auch noch ein richtiges Schnäppchen, denn sie alle kosten weniger als 15 Euro! Bei der bunten Auswahl ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Schreibt uns unten in die Kommentare, was euer Favorit ist!

Wie findet man als Gitarrist heraus, welche Bühnenpersona man ist – und welche man nicht sein will? In The Artful Escape begebt ihr euch auf genau diese Reise, die euch mit alten Erinnerung konfrontiert und neu erfinden lässt.

The Artful Escape ist ein künstlerisches Musikspiel, das sich kaum in Worte fassen lässt. Ihr werdet auf der bewusstseinserweiternden Reise so manche schräge Gestalt entdecken, mit ihnen sprechen und weit weg vom Boden der Tatsachen auf ganz neue Erkenntnisse stoßen. Entertainment auf einer ganz neuen Ebene.

The Artful Escape

€19,99 -> €13,39 | Aktion gültig bis 08.06.2022

Film oder Videospiel? The Dark Pictures: Little Hope ist gewissermaßen beides! In dem narrativen Horrorerlebnis entscheiden eure Handlungen darüber, ob die Charaktere überleben – oder auch nicht. Eine unachtsame Handlung zu Beginn des Spiels kann das Todesurteil viele Stunden später bedeuten. Wenn ihr die Schuld nicht allein auf euren Schultern tragen wollt, könnt ihr Little Hope auch online oder im Couch-Koop mit mehreren Freunden spielen.

Little Hope ist die zweite Episode der Dark Pictures Anthology, die ohne jegliches Vorwissen gespielt werden kann, da jede Geschichte in sich abgeschlossen ist. In diesem Kapitel finden sich vier Studenten und ihr Professor in der verlassenen Stadt Little Hope wieder, aus der es kein Entkommen gibt. Seltsame Vorkommnisse und eine Verbindung zur Hexenverbrennung in Salem zeichnen das Gerüst der Teenager-Horror-Story. Was ist echt und was nur Fiktion? Während ihr durch das stockdunkle Little Hope wandert, findet ihr es vielleicht heraus.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

€29,99 -> €11,99 | Aktion gültig bis 08.06.2022

Im Sci-Fi-Rollenspiel Outer Wilds begebt ihr euch ins Weltall und erkundet die entlegensten Winkel, an die kaum jemand zuvor gekommen ist. Durch eine Verkettung von Ereignissen stolpert ihr regelrecht in eine Verschwörung, die großes Chaos und Schaden anrichten wird. Die Besonderheit des Rollenspiels ist, dass sich nicht nur die Welt durch eure Handlungen verändert, sondern auch euer Charakter. Schwächen machen einen Helden erst nahbar, nicht wahr? Nutzt sie geschickt aus und findet heraus, welche Stärken ihr daraus erhaltet. Wie sich euer Leben im Weltall dadurch wohl verändert?

Outer Wilds

€23,99 -> €14,39 | Aktion gültig bis 08.06.2022

Ihr habt Lust euch in unzähligen Matches gegen eure Freunde oder die KI zu beweisen? Dann seid ihr hier genau richtig! Mit über 40 Charakteren und mehr als 200 Kostümen findet jeder für sich den optimalen Kampfstil und den dazu passenden Look. In feinster Street Fighter-Marnier prügelt ihr euch mit Tastenkombos durch die Arenen und versucht, den Gegenüber K.O. zu schlagen. Die Champions Edition hält für jeden Charakter einen neuen Skill bereit, um eure Strategien anzupassen.

In dieser Version sind viele Inhalte der Street Fighter V: Arcade Edition sowie weitere Inhalte vorhanden, die euer Spielerlebnis noch weiter ausbauen.

Street Fighter V: Champion Edition

€29,99 -> €14,99 | Aktion gültig bis 08.06.2022

Straßenrennen – aber in stylisch! In Need for Speed Heat dreht sich alles um die quietschenden Reifen auf Asphalt und euren unbändigen Willen zu gewinnen. Schafft ihr es, in waghalsigen Rennen an die Spitze der Rennfahrerszene zu gelangen?

Während ihr am Tag einige legale Rennen fahrt und möglichst viel Geld für neue Autos und Verbesserungen sammelt, startet der wahre Kampf in der Nacht. Sobald die Sonne untergeht, verwandeln sich die Straßen der Stadt in wilde Rennstrecken voller harter Rivalen und korrupter Polizisten. Macht euch einen Namen, aber lasst euch nicht schnappen, bevor der nächste illegale Startschuss fällt.

Need for Speed™ Heat

€69,99 -> €13,99 | Aktion gültig bis 08.06.2022

Fußball und Basketball hat bestimmt schon jeder auf einer PlayStation Konsole gespielt. Aber Tennis? Mit den Days of Play habt ihr nun die Chance, das Leben eines Tennisprofis selbst auszuprobieren. Zumindest virtuell in Tennis World Tour 2! Schlüpft dazu in die Rolle von einem weltbekannten Spieler und schwingt den Schläger in zahlreichen Spielmodi. Es warten einige Turniere und Wettbewerbe auf euch! Neben dem Training stehen zudem Verwaltungsaufgaben an. Schließlich müsst ihr euch um Spieler, Sponsoren und Co. kümmern. Ihr könnt zudem auch gemeinsam mit Freunden auf dem Platz stehen: Doppel-Matches erlauben gemeinsames Schlagen – auch online!

Tennis World Tour 2

€49,99 -> €12,49 | Aktion gültig bis 08.06.2022

Schreibt die Geschichte doch einfach neu und macht euch mit eurem Lieblingshelden (oder Schurken!) in LEGO Marvel Super Heroes 2 auf den Weg, um das Universum zu retten. Ihr habt Zugriff auf Figuren aus ganz verschiedenen Realitäten und könnt so die Welt von LEGO ordentlich aufmischen. In Chronopolis, einem Ort, an dem Zeitalter relativ sind und ineinander verschwimmen, müsst ihr euer Können unter Beweis stellen. An 18 verschiedenen Orte warten nicht nur viele Herausforderungen, sondern auch der stets ikonische Humor der LEGO-Spiele auf euch. In bekannter Klötzchen-Manier könnt ihr außerdem mit bis zu vier Spielern im Großmeistermodus durch die Welt springen.

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition

€74,99 -> €14,99 | Aktion gültig bis 08.06.2022