Sony bestätigt Serien-Adaptionen für God of War, Horizon, Gran Turismo

Die hauseigene Produktionsfirma von Sony zur Adaption der Playstation-Marken arbeitet unter anderem mit HBO an einer Serien-Adaption von The Last of Us sowie an Serien zu Ghost of Tsushima (PS5-Version im Test, Note 9.0) und Twisted Metal nebst einer Jak & Daxter-Verfilmung vom Regisseur des finanziell erfolgreichen Uncharrted-Kinofilms. Bei einem Business Briefing hat Sony Pictures Entertainment nun weitere Serienproduktionen offiziell bestätigt.

So bewahrheiteten sich frühere Berichte, wonach Amazon an einer Serienumsetzung von God of War (im Test, Note 9.0) arbeitet. Zum Konkurrenten Netflix ging dagegen der Zuschlag für eine Serie zu Horizon (Forbidden West im Test, Note 9.0). Und sogar zu Gran Turismo (Teil 7 im Test, Note 8.0) wird es eine TV-Adaption geben. Laut dem Insider-Portal Deadline, das bereits früh von Amazons Serie zu God of War berichtete, handelt es sich beim Gran-Turismo-Projekt dagegen um einen Film, für den Sony aktuell District 9-Regisseur Neill Blomkamp verpflichten möchte.