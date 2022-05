Cyberpunk 2077: Angeblicher Leak verrät Details zu erster Erweiterung

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Auf Reddit wurde ein angeblicher Leak von Dialogzeilen aus der kommenden ersten Story-Erweiterung von Cyberpunk 2077 (im Test, PC-Note 10.0) geteilt. Demnach seien mit Erscheinen von Patch 1.5 für Cyberpunk bereits entsprechende Textzeilen auf Polnisch und Englisch ins Spiel integriert worden, die ein Dataminer ausgegraben habe. Der ursprüngliche Post wurde gelöscht, doch bald teilten neue Threads die Daten erneut.

Aus den Texten (ohne Kontext) lasse sich bereits ableiten, dass die weibliche Figur Songbird eine große Rolle in den sieben Missionen des Haupt-Story-Strangs der Erweiterung spielen wird. Das Ende der DLC-Story soll zudem Einfluss auf eine gewisse späte Quest nehmen und in der Endsequenz des Hauptspiels erwähnt werden.

Hauptschauplatz des DLCs soll der Bezirk Pacifica sein. Durch die Erweiterung sollen sich zwei Schauplätze öffnen, die bisher im Spiel nicht betretbar sind: Die Combat Zone und der Sports Dome. Dazu sollen neue Fixer-Aufträge, Welt-Events und Quests ins Hauptspiel integriert werden.

Fans hatten schon länger spekuliert, dass die unzugänglichen Bereiche in Pacifica in DLCs geöffnet werden könnten und Songbird wurde bereits in der Vergangenheit von Dataminern in den Spieldaten ausgegraben und fiel dadurch auf, dass ein vollständiges Modell mit verschiedenen Outfits für sie existiert, sie aber im Hauptspiel nirgends auftaucht. Beides wird nun genau vom vorgeblichen Leak aufgegriffen – wie so oft ist ein bisschen gesunde Skepsis zur Echtheit der Daten also auch in diesem Fall angebracht.