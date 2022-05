PM: Mit der neuesten Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator wirst Du ein*e Top-Gun-Pilot*in (Microsoft Xbox Wire)

PC Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die neue Flight Simulator – Top Gun: Maverick Expansion ist ab heute verfügbar! Trainiere Deine Skills und navigiere Dein Flugzeug durch anspruchsvolle Szenarien von echten Top Gun Pilot*innen – darunter die Landung auf einem Flugzeugträger. Die neue Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator wird Dich an die Grenzen Deiner Fähigkeiten bringen – und darüber hinaus.

Außerdem ruft Phoenix, verkörpert durch die Schauspielerin Monica Barbaro, alle ambitionierten Pilot*innen dazu auf, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Erstelle Deine eigene Mission, die Du mit einem Flugzeug der Microsoft Flight Simulator – Top Gun: Maverick Expansion meisterst und teile Deinen Erfolg mit dem Hashtag #TopGunMFSSweepstakes in den sozialen Netzwerken.

Es gibt so viel zu erleben in der Welt der Microsoft Flight Simulator – Top Gun: Maverick Expansion. Probiere die neue Erweiterung noch heute aus und bekomme ein Gefühl dafür, wie es ist, ein*e Top Gun-Pilotin zu werden. Der Himmel ruft!

Der gleichnamige Film zur Erweiterung ist aktuell bereits in den Kinos zu sehen. Die Microsoft Flight Simulator – Top Gun: Maverick Expansion ist ab sofort für Xbox Series X|S mitXbox Game Pass, Windows PCs mitPC Game Passund via Steam sowie auf Xbox One und unterstützten Smartphones, Tablets und PCs mit niedriger Rechenleistung über Xbox Cloud Gaming erhältlich. Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach@MSFSOfficialauf Twitter.