AoE3 - Definitive Edition: DLC Knights of the Mediterranean veröffentlicht

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute erschien mit Knights of the Mediterranean der bereits dritte DLC für Age of Empires 3 - Definitive Edition. Die größte Neuerung sind zwei neue Zivilisationen, Italien und Malta. Der Architekt der Italiener baut Gebäude kostenlos, aber sehr langsam. Zudem können sie die Streitkräfte des Papstes ins Feld führen. Die Malteser verfügen über starke defensive Gebäude und ihre Einheiten heilen sich langsam selbst, solange sie stillstehen. Als Seefahrernationen verfügen beide über Boni für ihre Flotte und setzten abseits des kühlen Nass vor allem auf starke Infanterie. Sie bringen wie üblich spezielle Gebäude, Einheiten und eine Wagenladung neuer Karten für ihre Heimatstadt mit.

Ebenfalls neu sind zwei Spielmodi: In Diplomatie lassen sich die Bündnisse während der Partie ändern, was bereits im Vorgänger zu interessanten Matches und Intrigen zwischen den Spielern führte. Der zweite Modus richtet sich eher an Aufbau- und Wirtschaftsorientierte Spieler: Im Tycoon-Modus gilt es, eine starke Wirtschaft aufzubauen um zu gewinnen, ganz ohne den Einsatz von Militär. Wer es nicht so friedlich mag, kann ihn auch mit den bekannten Spielmodi kombinieren.

Im Paket enthalten sind neben 30 neuen Zufallskarten acht sogenannte Historische Karten, welche ebenfalls zufällig generiert werden, aber an die Schauplätze historischer Schlachten auf dem europäischen Kontinent angelehnt sind und über eigene Missionsziele verfügen. Als neutrale Fraktionen kommen acht europäische Adelshäuser dazu. Sie können, ähnlich zu den Siedlungen der Ureinwohner, per Handelsposten als Verbündete gewonnen werden.

Knights of the Mediterranean ist ab sofort zum Preis von 9,99 Euro auf Steam und im Microsoft Store verfügbar. Begleitet wird der Release von einem Ingame-Event mit kosmetischen Belohnungen, das bis zum 27. Juni läuft und allen Spielern zur Verfügung steht.