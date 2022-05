PC XOne Xbox X PS4 PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Sniper Elite 5 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Sniper Elite 5

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 80 / 82

v. 100 hier bekommt ihr eines der meiner Meinung nach besten aktuellen Stealth-Spiele, auf das man sich aufgrund des reduzierten Tempos zwar einlassen muss, dafür aber auch mit einem sehr befriedigenden Spielgefühl belohnt werden kann. Für einen Hit reicht es trotz der vielen kleinen aber feinen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger allerdings nicht. GIGA 8.0

v. 10 Wer mit den bisherigen Teilen der Reihe seinen Spaß hatte, wird auch bei Sniper Elite 5 auf seine Kosten kommen. Lasst ihr die Story beiseite, bietet sich euch ein abwechslungsreicher Taktik-Shooter mit tollem Scharfschützen-Gameplay. Dabei bleibt Teil 5 nicht auf der Stelle stehen, sondern ist eine gelungene Weiterentwicklung mit ein paar guten neuen Ideen. PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 Sniper Elite 5 hat mich am Ende tatsächlich überzeugen können. Und das vor allem aufgrund des gelungenen Gameplays, das sich mit weiten Arealen und verschiedenen Möglichkeiten noch mehr in Richtung der Hitman-Reihe orientiert. Ich werde mir nach dem Test-Stress auf jeden Fall nochmal in Ruhe einen zweiten Durchgang genehmigen. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.0

v. 10 Es wird nie alt, in Sniper Elite 5 mit einem gut getimten Schuss Zielpersonen auszuknipsen und Rebellion hat erneut sehr schöne Levels gezimmert. Oft genug müsst ihr Gebäude infiltrieren, da ist also nicht so groß Scharfschützen-Action sondern Stealth auf engem Raum angesagt. Teil 5 bietet aber auch alte Schwächen, gerade bei der KI, und einige Aspekte sind recht klobig.

Durchschnittswertung 8.0 *Zuletzt überprüft: 26.5.2022, 10:35 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.